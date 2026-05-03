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美國務卿據報本周將訪問意大利和梵蒂岡
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2026-05-03 17:00:26
中評社香港5月3日電／美國國務卿魯比奧據報將於本周訪問意大利和梵蒂岡。
法新社引述意大利政府消息人士報導，本身是天主教徒的魯比歐預計將會與梵蒂岡國務卿帕羅林及意大利外長塔亞尼會晤。意大利傳媒指出，魯比奧亦會在訪問期間與意大利防長克羅塞托會面。
香港電台報導，美國與梵蒂岡的關係，因為美國總統特朗普批評教宗良十四世的反戰言論而惡化，本身是特朗普歐洲親密盟友的意大利總理梅洛尼，亦因為幫教宗辯護而被特朗普批評缺乏勇氣。
意大利傳媒形容，魯比奧今次訪問旨在緩和兩國關係。
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