世界女排聯賽香港站7月8日起啟德體藝館舉行

中評社香港5月3日電／世界女排聯賽香港站將於7月8日至12日舉行，將是總決賽前的最後一站，會有6支球隊來港，包括國家隊、意大利、多明尼加共和國、加拿大、比利時以及烏克蘭。國家隊7月8日首場迎戰加拿大，7月12日壓軸一戰對世界排名第一的意大利。



香港電台報導，賽事門票下周五早上10時起公開發售，上午場次票價為200元及400元，其餘時間賽事的票價則由380元至1800元不等。



本次賽事將是連續第二年在啟德體藝館舉行。