中國擊敗日本　將與韓爭優霸盃羽球團體賽錦標

中評社香港5月3日電／在丹麥舉行的湯優盃羽毛球團體賽，中國女子隊昨日在優霸盃四強以場數3:0擊敗日本隊，將會與韓國隊爭奪冠軍。



香港電台報導，為國家隊出戰第一單的王祉怡，面對日本名將山口茜，先失一局下反勝2:1。劉聖書/譚寧之後出戰雙打，直落兩局擊敗福島由紀/松本麻佑，國家隊大分領先2:0。



第三場女單比賽，陳雨菲同樣以局數2:0戰勝日本的宮崎友花，為國家隊鎖定決賽資格。



韓國隊在另一場四強戰，以3:1淘汰印尼隊，取得決賽另一席位。