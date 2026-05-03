粵藏合作建國際旅遊小鎮　港澳客呈上升趨勢

當地居民將房子改建為民宿接待旅客。（港台圖片） 中評社香港5月3日電／位於海拔3000多米的西藏林芝魯朗小鎮，2017年廣東援藏工作隊進駐，打造為國家級旅遊度假區，總投資額約40億元人民幣，設有現代高端酒店和度假村、傳統藏式民宿村落，獲譽為“東方瑞士”，旅客人數持續上升，帶動居民收入和就業崗位增加。



香港電台報導，當地居民說，以前利用自家庭院和生產的農產品提供成本較低的“農家樂”鄉村體驗服務，收入有限。近年旅客陸續增加，因此將村落民房改建為環境較好的舒適民宿，並售賣自家設計製作的手工藝品，收入倍增，同時讓海外旅客加深認識當地民族特色。



有酒店集團約十年前進駐小鎮，利用自然景觀優勢建設度假區，並保留藏式建築特色，每年春天為旅遊旺季，其中港澳旅客人數呈增長趨勢。



酒店銷售經理張余說，有內地企業預訂酒店舉辦團體活動，集團與當地農牧民合作提供不同體驗項目，同時禁止旅客燃放煙花等破壞環境行為，確保當地生態受保護。



魯朗景區管理委員會黨工委委員、副主任謝德明說，廣東援藏工作隊除了提供資金，也將營運旅遊景區的經驗帶到當地，改善道路和公共設施，農牧民每年人均收入由十年前的7千多元，增至現時3萬多元，反映小鎮開放帶來經濟效益。



謝德明又說，小鎮每年有近70萬人次旅客到訪，當中不少來自港澳地區，小鎮即將踏入第二個十年，委員會將持續完善基礎設施，引入內地文旅龍頭企業，並鼓勵來自粵港澳三地的企業參與小鎮發展，推廣當地歷史文化和民族風情，吸引更多旅客到訪。