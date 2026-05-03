專論：斯威士蘭這一金元孤島還能撐多久

賴清德在Facebook發文宣佈抵達斯威士蘭。（賴清德Facebook） 中評社香港5月3日電（評論員 丁乙）斯威士蘭王國近期因台灣地區領導人賴清德“偷渡”式出訪，再次登上國際新聞版面。這場原定於4月下旬開啟、卻在臨行前突遭“腰斬”、一周後又戲劇性“復活”的外訪，不僅讓所謂的“外交秀”充滿波折，也再度將台當局在非洲唯一所謂“邦交國”斯威士蘭的微妙處境推到聚光燈下。



一波三折的“偷渡式”訪程



賴清德斯威士蘭之行可謂命運多舛。他原計劃於4月22日至27日率團出訪，然而就在啟程前夕，台灣當局領導人辦公室突然緊急宣佈行程“暫緩”。聲稱由於專機途經的塞舌爾、毛裡求斯、馬達加斯加三國同時無預警取消飛航許可，經安全評估後被迫中止。



中國外交部直指，三個國家拒絕過境，正是基於堅持一個中國原則的正確選擇。外交部發言人更對台當局做法提出尖銳批評，指出當時台灣島內宜蘭地區剛剛發生地震，賴清德在震後僅幾小時就“棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑”。大陸方面將賴清德此行定性為一場“偷渡式”外竄鬧劇，嘲諷其“淪為國際笑柄”。



台當局並未就此放棄。最初，當局外事部門負責人林佳龍以“特使”身份飛斯“救火”，參加該國國王姆斯瓦蒂三世登基40周年暨58歲華誕慶典。然而僅僅一周之後，賴清德便利用斯國王的“私人飛機”搞突然襲擊，於5月2日成功飛抵斯國。



“金元孤島”：台當局在非洲的最後一根稻草



斯威士蘭是台灣當局目前僅存的12個所謂“邦交國”之一，更是其在非洲54個國家中碩果僅存的最後一個“友邦”。斯於1968年脫離英國統治獨立，因其在獨立當天即與台當局建立所謂“外交關係”，儘管過去30年間已有10個非洲國家選擇與台“斷交”轉投北京，但斯至今仍在台當局的“非洲防線”中苦苦支撐。



某種意義上，這段“邦交”關係更像一場赤裸裸的金錢交易。據台灣媒體披露，台當局為維繫與斯的脆弱紐帶，每年都要編列13.6億至15億元新台幣預算，用於基礎建設、社會發展與醫療合作，且“這不是一次性投入，而是一種長期供養關係”。然而這種代價高昂的“金元外交”收效甚微，2024年，台與斯的雙邊貿易額僅約1270萬美元，同期中國大陸與斯的貿易額高達5127.91萬美元，幾乎是前者的四倍。

