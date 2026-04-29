楊德斌：北都的生命力在於與大灣區無縫連接

大灣區國際信息科技協會會長楊德斌接受中評社記者專訪（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月4日電（記者 盧哲）大灣區國際信息科技協會會長楊德斌日前接受中評社記者專訪時表示，北部都會區建設核心價值不在於物理空間的擴展，而在於能否成為制度創新的總樞紐。首要突破方向是將北都打造為“一國兩制”下要素高效便捷流動的新典範。他強調“北都的生命力在於與深圳乃至整個大灣區的‘無縫連接’。我們必須以最大決心，率先在制度層面實現‘硬聯通’。”



楊德斌是全國人大代表、國家數據局專家咨詢委員會成員、香港特區政府特首政策組專家組成員。他在智慧城市／大數據／網絡安全／通信／半導體行業、企業拓展、科學園區管理和政府政務等領域擁有非常豐富的經驗，是香港科技界領軍人物之一。



香港五年規劃 兩個核心突破



香港主動對接國家“十五五”規劃，特區政府正在制定首份“香港五年規劃”，各界積極建言獻策。楊德斌認為，在備受關注的“創科產業升級”和“北部都會區建設”兩大板塊，應聚焦於兩個核心突破。



首先，創科產業升級，要從“通用AI”邁向“物理AI”生態。“在創科產業升級方面，我們不應止步於大語言模型的研發，而應前瞻性地布局將AI融入實體經濟。”楊德斌指出，首要突破方向是構建以“物理世界AI”為核心的自主可控產業生態。這意味著要推動人工智能與機器人的深度融合，發展具身智能，例如智慧網聯汽車、工業機器人等。



楊德斌表示，為實現這一目標，香港必須建設國家級合成數據公共服務平台：利用數字孿生和生成式AI技術，為物理AI的訓練提供低成本、高質量的虛擬數據，解決真實數據獲取難、成本高的問題。同時，要打通國產算力全鏈條：設立專項支持，推動國產GPU與香港的算法、系統及應用場景進行深度適配，為產業發展提供安全、多元的算力基礎。



而在北部都會區建設方面，要打造“制度創新”的無感融合示範區。楊德斌認為，北部都會區（北都）建設核心價值不在於物理空間的擴展，而在於能否成為制度創新的總樞紐。首要突破方向是將北都打造為“一國兩制”下要素高效便捷流動的新典範。



“北都的生命力在於與深圳乃至整個大灣區的‘無縫連接’。我們必須以最大決心，率先在制度層面實現‘硬聯通’。”楊德斌提到兩個方面：一是將“北都大學城”納入國家人才戰略：支持香港高校與內地頂尖院所共建學科、聯合培養人才，使其成為吸引全球高端人才的“蓄水池”。



二是實現河套及北都核心區的“無感通關”與“數據特區”實質運作。“這是檢驗北都成功的試金石”，楊德斌說，必須推動科研數據、人員、物資跨境流動的便利化，建立“負面清單”管理制度，讓全球創新人才和要素在深港兩地自由流動，真正實現“雙城”變“同城”。



升級“科研數據特區” 設立“數據海關”



實際上，楊德斌多次倡議將河套打造成“數據特區”以及利用“負面清單／白名單”機制加速數據跨境流通。經過一年的推動，楊德斌認為，“現狀評估是個人數據‘通了’，行業數據還存在‘堵點’”。



“過去一年，我們在數據跨境流動上確實邁出了堅實的一步。”楊德斌說，大灣區個人數據流動標準合同的落實，相當於打通了“毛細血管”，讓個人的醫療記錄、征信數據等能夠合規流動，這極大地便利了民生和基礎商業服務。



然而，對於支撐創科發展的“大動脈”——即生物醫藥、金融科技等領域的行業數據和科研數據，目前仍處於“一事一議”審批機制。對於多元的科研數據交互來說，效率依然太低，無法滿足國際科研競爭的需求。



針對這一痛點，楊德斌建議將河套深港科技創新合作區升級為“科研數據特區”。其核心邏輯不是簡單的“全面放開”，而是建立一個“數據能進、能用、受控不出”的封閉式創新環境。就像是在河套設立了一個“數據海關”，既保障國家安全，又釋放科研活力。