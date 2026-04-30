楊德斌：大灣區的創科洪流將更加汹湧

大灣區國際信息科技協會會長楊德斌接受中評社記者專訪（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）“大灣區的創科洪流將更加汹湧，也必將為弄潮兒提供更廣闊的舞台。”大灣區國際信息科技協會會長楊德斌日前接受中評社記者專訪時說，未來五年，不僅是粵港澳大灣區從“物理融合”邁向“化學融合”的關鍵期，更是香港從“融入國家發展大局”向“為國家發展作貢獻”躍升的攻堅期。他還提出重構河套、北部都會區、前海三大平台的戰略定位，實現功能互補與協同增效，構建“研發-轉化-製造”完整產業鏈。



楊德斌是全國人大代表、國家數據局專家咨詢委員會成員、香港特區政府特首政策組專家組成員。他在智慧城市/大數據/網絡安全/通信/半導體行業、企業拓展、科學園區管理和政府政務等領域擁有非常豐富的經驗，是香港科技界領軍人物之一。



構建“研發-轉化-製造”全鏈條



國家“十五五”規劃提到深化粵港澳大灣區建設，楊德斌認為，當前深港合作仍較“碎片化”、需根據不同板塊針對性梳理並整合國際資源。楊德斌指出，基於最新政策動態與產業實踐，為助力香港成為國家高端製造業的國際化樞紐，需重構河套、北部都會區、前海三大平台的戰略定位，實現功能互補與協同增效，構建“研發-轉化-製造”完整產業鏈。



楊德斌表示，河套深港科技創新合作區應定位為“全球技術策源地與轉化樞紐”，從單純科研園區升級為深港創新合作核心平台。依托香港高校頂尖科研實力與深圳產業轉化能力，聚焦“0到1”原始創新（如生物醫藥、量子計算、半導體設計）和“1到10”中試轉化，打造國際化科研環境與高效成果轉化機制，通過“一區兩園”協同實現科研與產業化無縫銜接。



北部都會區需從房地產開發轉向“產業新城”，定位為高端製造業與物流樞紐。聚焦“10到100”規模化生產（如新能源汽車零部件、半導體設備組裝）和“100到N”市場拓展，依托香港國際化環境與物流優勢，打造“國際智慧物流樞紐”和“高端製造業基地”，承接深圳產業外溢，解決香港“有研發、無生產”的短板。



前海應升級為“全球服務商計劃”實施平台，定位為跨境服務樞紐與規則創新中心。從金融中心擴展為國際化營商環境載體，提供跨境金融、法律服務、數據合規、知識產權保護等生產性服務，利用跨境規則銜接、數據流動試點、金融開放創新等先行優勢，為高端製造業提供“軟環境”支持。



楊德斌以生物科技產業鏈為例，認為三大平台可形成垂直分工：河套聚焦基因編輯、細胞治療等上游核心技術研發，吸引國際藥企設立研發中心；北部都會區承接中試放大與規模化生產，建設專業中試基地；前海提供跨境融資、數據合規等配套服務，支持企業國際化發展。



通過三大平台協同，河套實現科研與中試銜接，北部都會區承接轉化成果形成製造能力，前海提供跨境服務支撐，構建完整產業鏈。



楊德斌還建議強化“一區兩園”制度創新，支持北部都會區產業升級，深化前海規則創新，推動人員、物資、資金、數據高效流動，最終助力香港成為國家高端製造業國際化樞紐，服務國家科技自立自強與高質量發展。

