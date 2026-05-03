美國對待盟友德國之道：一手撤軍一手加稅

中評社北京5月3日電／美國政府連日來對歐洲盟友動作不斷，先是宣布將從德國撤出約5000名美軍人員，後又宣布將把歐盟輸美汽車關稅從15%提高至25%。德國回應稱對美國削減駐軍人數“並不意外”，但業界預計美國關稅新規或致汽車出口大國德國損失數百億美元，特朗普政府的做法甚至可被理解為“開啟針對德國的經濟戰”。



此前不久，德國總理默茨稱，美國正被伊朗“羞辱”。特朗普回懟稱，默茨“根本不知道自己在說什麼”，德國方方面面都表現糟糕。



削減駐軍 力度不夠



新華社報導，美國國防部1日宣布從德國撤出約5000名美軍人員，預計在未來6到12個月內完成。次日，特朗普接受媒體採訪時表示，美國將大幅削減駐德美軍部隊，人數要比5000人“多得多”。



美國當前在德駐軍人數約3.9萬。據路透社報導，美方決定意味著將從德國撤出一個整旅的兵力，今年晚些時候在德國部署一個遠程火力營的計劃也將“泡湯”。



特朗普首屆任期內曾威脅從德國撤出約1萬人，但未及實施就在民主黨人拜登上台後不了了之。



德國是美國在歐洲駐軍規模最大的國家。美軍歐洲司令部和非洲司令部均設在德國斯圖加特市。德國拉姆施泰因空軍基地則是美國在中東、北非和南亞軍事行動的主要後勤基地，這一基地和德國蘭施圖爾地區醫療中心均被用於支持美軍對伊朗的軍事行動。



據美國有線電視新聞網說法，德國在美國對伊行動中提供的支持“有限”，主要是允許美國使用其軍事設施，且附有不得用於“直接進攻性打擊”等條件。



北約成員國中，意大利和西班牙拒絕了美國使用其境內軍事基地對伊作戰，這兩國被認為是特朗普接下來的“懲罰”對象。特朗普已經表示，未來“很有可能”會減少駐扎兩國的美軍數量。



據美聯社報導，美國在歐洲駐軍人數通常在8萬至10萬之間，因軍事行動、演習或輪換等因素波動。烏克蘭危機2022年2月全面升級後，美國加強了在歐洲的軍事人員部署。特朗普上任一年多來，包括德國在內的北約國家已預期到，上述增派人員將第一批離開歐洲。

