美國為何計劃大幅削減駐德美軍？

中評社北京5月3日電／美國總統特朗普2日接受媒體採訪時表示，美國計劃大幅削減駐德國的美軍部隊，撤軍人數將“大大超過”五角大樓前一天宣佈的5000人。



新華社報導，美在德駐軍現狀及具體的撤軍計劃如何？特朗普政府執意撤軍出於哪些考量？此舉又將對歐洲安全格局和跨大西洋同盟產生哪些影響？



美在德駐軍現狀及撤軍計劃如何



長期以來，德國是美軍在歐洲的“大本營”和關鍵後勤樞紐。根據美國國防人力數據中心的數據，截至2025年12月，駐紮在德國的現役美軍有3.64萬，規模為駐歐洲各國美軍最大，在美國所有海外駐軍中規模僅次於日本。而德國聯邦國防部2日公佈的最新消息稱，目前駐德美軍總人數接近4萬。



除了駐軍規模龐大，德國還有許多美軍重要設施和基地。其中，美國歐洲司令部和非洲司令部均設在斯圖加特市，而位於德國西南部的拉姆施泰因空軍基地是美國在中東、北非和南亞軍事行動的主要後勤基地。



此外，美國最大的海外軍事醫院、美國在歐洲規模最大的軍事訓練區也都位於德國。



目前，美方具體的撤離方案尚不明確。但多方分析認為，受影響的可能會是常駐在巴伐利亞州菲爾斯埃克的“斯特賴克”旅級戰鬥隊第二騎兵團。德國《法蘭克福匯報》說，該部隊有約4800名士兵，與美國宣佈的5000人減員規模大致相符。



但也有分析認為，如果美國旨在迅速減少駐軍，那麼可能會優先調整輪換部隊而非常駐力量，以避免軍人家屬重新安置等複雜問題。

