跳水世界盃總決賽：中國隊包攬全部九金

中評社北京5月3日電／2026世界泳聯跳水世界盃總決賽3日在北京收官。最後一個比賽日，中國隊再獲2金1銀1銅，從而包攬本次賽事全部項目的9枚金牌。



本屆總決賽首個比賽日，陳佳與陳藝文聯手奪得女子雙人3米板冠軍。3日的女子單人3米板決賽中，兩人展開激烈角逐。最終，陳佳以374.40分實現衛冕，陳藝文以1.35分之差收穫亞軍。澳大利亞選手基尼以339.00分獲得第三名。



新華社報導，賽後陳佳表示：“這個賽制還是比較新穎的，其實在比賽過程中，我們不會太過分地去在意比分板，只是盡自己最大努力做到自己能做到的最好。”



陳藝文則表示：“今天發揮確實有欠缺的地方，但是後面自己也是及時調整回來了。這個賽制，去年已經比過一年了，但是今年感覺還是有點陌生，對體力跟精力的要求還是蠻大的，感覺沒有完全發揮出訓練的水平。這次比賽總的來說還可以，今天結局還是好的，整體上也看到自己比去年進步的地方了。”



基尼表示：“新的賽制真的很有挑戰性，但我認為這種壓力對我很有幫助，能讓我學到更多關於比賽和如何應對壓力的經驗。我和這些女孩們在一起真的很開心。我認為能夠參加這樣的比賽，並與朋友們共度這段有點壓力的時光，這真的很特別。”



讓姑娘們感慨頗多的賽制是：在首輪預賽中根據種子排名進行“一對一”對決，勝者進入半決賽；進入半決賽的6名選手按照排名分為兩組，繼續爭奪各自組內的2個決賽名額；最終進入決賽的4名選手進行金、銀、銅牌的爭奪。



男子單人10米台比賽中，19歲的中國小將白鈺鳴以542.95分獲得冠軍，墨西哥選手巴爾德斯以538.15分獲得亞軍。練俊傑在決賽第四輪的307C動作中出現失誤，最終以506.80分獲得季軍。



賽後白鈺鳴表示：“第一次參加這個賽事，有很大的收穫，也非常開心來比這樣的賽事。現場觀眾和每一個人都給了我一份力量和信心，讓我可以很自信地去站在那，然後去跳每一個動作。”



此前肩傷嚴重的練俊傑在賽後透露，自己正在積極恢復中：“去年狀態比較好，但因為受傷（成績）掉得比較低，今年也是慢慢恢復上來。可能隨著年齡的增長，在體能或者心理上都會有一些影響和波動。今天也是受傷以來復出參加的第一場世界大賽，然後能跳成這樣的水平，我覺得非常開心，也會在接下來的訓練里逐漸找回自信。”