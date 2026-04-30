美國不再美？美作家希望特朗普正視中國前進

美國作家和編輯卓睿以自己旅居上海經歷告訴即將訪華的特朗普：現在的中國不一樣了。 圖取自領英 中評社華盛頓5月3日電（記者 余東暉）在中國人的眼裡，美國曾經是那麼美，但如今在許多中國人看來，美國已經不再美。對此感同身受的一位駐華美國作家和編輯希望，即將訪華的特朗普要瞭解，如今的中國，其主導議程、引領未來方向的能力，絲毫不遜於曾經的美國。



這位作家和編輯名叫卓睿（Jacob Dreyer），他在上海已經生活了18年。3日卓睿在《紐約時報》發表文章－－“特朗普面對的是一個已經前進的中國”。



卓睿回憶，2008年他從美國弗吉尼亞州搬到上海時，中國人仍然非常崇拜美國。中國人的許多行為、自我認知、奮鬥目標以及在世界上的地位，都是以“美麗國家”為參照來衡量的。



當時卓睿剛從大學畢業，沒有任何工作經驗。僅僅因為是美國人，就順利地在上海的頂尖高中和大學找到了工作，教西方文化之類的課程。所有學生似乎都只是想接近一個來自這個富裕、文化底蘊深厚、充滿自信的國家的人。他在學校裡唱著R. Kelly的《我相信我能飛》，另一個美國人展示了一個滑板技巧－－這些笨拙的示範，旨在向學生們傳授一種他們覺得代表著未來的、不拘小節的美式生活。



“現在情況不同了，”卓睿寫道。他說，許多中國人越來越不再把美國視為“指路明燈”，而是將其視為一個前車之鑒。他每天都能聽到這樣的聲音：一些中國朋友從美國回來，講述他們在美國看到的無家可歸、破敗不堪和政治紛爭，這與中國乾淨安全的城市、嶄新的基礎設施和穩定的政治環境形成了鮮明的對比。