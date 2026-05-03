賴清德偷渡式出訪　粉專：長遠恐有代價

中評社台北5月3日電／賴清德2日宣布抵達“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭）展開訪問，傳是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉來台訪問的回程專機抵達史瓦帝尼。輿論對此“暗度陳倉”之舉各有評論，網紅Cheap形容為“VPN模式出訪”，也有粉專認為戰術上是傑出一手，但長遠恐有代價。



中時新聞網報導，賴清德“突襲出訪”史瓦帝尼，各方意見不同，4.7萬追蹤的粉專“鎖綠鴉”質疑，堂堂“元首”出訪這樣躲躲藏藏，除了大內宣，到底突破了什麼？5月“習特會”在即，全球都在求穩，萬一惹惱特朗普，台灣前途誰來賠？粉專也指出新聞畫面，迎接布條上寫“賴清德閣下”，難道出訪“友邦”，卻沒被當“總統”看？以及賴清德下機前打招呼時褲子皺巴巴，直呼不能先整理一下嗎？



也有脆友PO出陸劇《如懿傳》片段，劇中張鈞甯下轎入府，出來後穿著同樣衣服回轎的人卻換成周迅，影射史國專機的護航。



但也有人持正面肯定，網紅Cheap形容為“VPN（跳板）模式出訪”，直呼這次“外交”大突破，對岸措手不及，大概也沒想到我們會使用VPN模式出訪吧？建議可以跟史國國王談個包年優惠，以後出訪，就不用跟對岸玩航權大戰、申請飛越許可。



1萬追蹤的粉專“釣叟‧第三方觀點”則直言，平心而論，在戰術上，這確實是傑出的一手，但長遠而言，這真的是一件好事嗎？人家史瓦帝尼幫你這麼多，甚至不惜與自己的鄰國產生衝突，吃人一口、還人一斗，人情義理，你準備還人家多少？人家幫你在先，後續開出任何條件，台方有拒絕餘地嗎？接下來，其他“邦交國”肯定會打聽，調整對台方的外交政策吧？給得多了，其他人要的肯定不會少。給得少了，其他人會覺得人家這樣幫你，你還推三阻四、不夠意思，那還要跟你當朋友嗎？



網友表示“歷任‘總統′都是專機直飛”、“至少我們還有史瓦帝尼”、“我比較想知道他要怎麼回來？”、“原來不是‘出訪’，是‘回家’？”