北京車展觀察：全球汽車產業格局正在重構

5月2日，參觀者在北京車展上瞭解小米SU7車型。(新華社圖片) 中評社香港5月3日電（記者 肖瑞）2026北京國際汽車展覽會今日落下帷幕。38萬平方米的展覽規模、181款全球首發新車，不僅彰顯展會體量，更釋放出清晰信號：全球汽車產業的重心與規則制定話語權，正加速向中國市場轉移。跨國車企持續加大在華研發與產業鏈布局，中國的市場需求、技術路徑與產業標準，已成為影響全球汽車行業走向的關鍵因素。



產業格局的重構，首先體現在傳統歐美車企在華戰略的根本性調整。2026年第一季度，德系五大主流及豪華品牌在華純電動車市場占有率跌至1.6%，銷量同比降幅超過五成。客觀數據表明，傳統燃油時代積累的品牌溢價，在新能源與智能網聯技術快速迭代的市場環境中，競爭力持續弱化。



大眾、寶馬、奔馳等車企，已放棄將海外現有車型平台簡單適配中國市場的粗放模式，轉而深度融入本土供應鏈與聯合研發體系。企業定位也從過去單純在華銷售車型，轉向立足中國、服務全球的研產一體化布局。這一轉變，終結了過去數十年歐美車企單向對華技術輸出的舊有模式，亦是跨國車企順應市場變化、維繫全球競爭力的務實戰略選擇。



特斯拉在華本土化布局，是全球電動車產業技術協同與產業鏈融合的典型樣本。依托上海超級工廠，特斯拉已實現極高比例的零部件本土配套，大批中國供應商進入其全球供貨體系，使中國生產基地同時承擔面向歐亞及大洋洲的出口職能。



在智能駕駛領域，為適配中國監管數據合規要求與複雜道路交通場景，特斯拉在華設立本地人工智能訓練中心，依托本土海量路況數據持續優化算法邏輯，針對性解決城市混行路況、路口通行等本地化駕駛難題。其智能輔助駕駛系統的本土化適配進程，本質是矽穀軟件架構理念與中國硬件製造、本土場景數據的深度結合。雙方技術體系相互兼容、彼此適配，共同推動全球智能駕駛向更適配多元路況、更具普適性的方向演進。



在核心動力電池與整車耐候技術領域，中國企業已取得具有行業價值的突破性進展。長期以來，極低氣溫下的續航衰減、補能困難，是制約電動車在高緯度地區普及的關鍵技術短板。本屆北京車展上，中國車企及電池企業憑借材料科學與電池結構技術迭代，實現電動車在零下40℃極寒環境下穩定放電與正常補能。這項技術突破，打破了氣候環境對電動車型應用範圍的束縛，為全球高緯度市場電動化轉型提供了可行技術方案，也抬升了全球電動汽車低溫性能的行業參照標準。



行業智能化競爭，正從零散功能堆砌，邁入底層技術架構與生態體系的重構階段。德系車企全新在華車型，普遍接入中國成熟的智能駕駛算法體系；國產車載芯片、核心零部件也逐步進入國際車企供應鏈核心環節，形成中國智能算法＋歐美整車工程製造的新型產業協作形態。中國已不再只是全球最大的汽車產銷市場，更深度參與到智能汽車底層技術架構、應用標準的共建與迭代之中。



在產業格局重塑的同時，全球汽車行業仍面臨多重不容忽視的共性挑戰。國際貿易保護壁壘持續抬升，各國產業自主與技術安全訴求上升，新興新能源車企的長期整車可靠性、品控穩定性仍需時間檢驗。全球汽車產業的核心集聚地，正從斯圖加特、底特律等傳統汽車城，向北京、深圳等亞太產業集群遷移，但這並不意味著競爭格局塵埃落定，而是開啟了技術標準、產業生態、全球規則更高維度的長期博弈。



2026年北京車展，是觀察全球汽車產業變局的重要窗口。舊有的行業秩序正在緩慢鬆動，新的產業規則不再由單一經濟體主導，而是由全球主要市場、車企與技術方共同參與塑造。



此番產業變遷，並非簡單的行業強弱位次更替，而是一場圍繞技術效率、成本管控、生態協同的全球性產業重構。未來，全球車企都需正視中國市場的產業分量，適應新的技術協作與市場競爭邏輯。