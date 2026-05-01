快評：軍購金額之爭　實為國民黨路線對決

中評社快評/國民黨近期圍繞軍購特別預算的激烈爭議，表面是“3800億加N”與“8000億”版本的攻防，實則是一場關乎政黨靈魂的路線對決，更是去年黨主席選舉未竟戰役的延續。



鄭麗文去年勝選，根基在於痛擊黨內長期尾隨民進黨“反中抗中”、喪失主體性的路線。其鮮明的“兩岸路線優先”與“中華民族認同”，承載了藍營基層渴望擺脫綠營窠臼、走自主道路的深切期盼。然而，這場軍購風暴撕開了黨內裂痕，凸顯親美勢力不甘退場、意圖反撲。



親美派力推高額軍購，深層動機複雜：既有向美方“繳交投名狀”以摘除“反美”標籤的盤算，更暗含削弱鄭麗文“先陸後美”戰略、破壞其訪美交涉籌碼的意圖。



這場爭議的烈度，源於其觸及國民黨存續的核心命題：在台海兵凶戰危、中美博弈加劇的背景下，藍營能否擺脫“拿香跟拜”的慣性，在“監督預算”、“維持台美互信”與“確保兩岸和平”間找到平衡點，確立自主且可持續的戰略路線？基層支持者“若空白授權跟民進黨走，年底不投藍”的呼聲，正是對路線迷失的強烈反彈。



鄭麗文站在抉擇的十字路口。屈服於某些壓力維持表面和諧，抑或堅持自主路線引發激烈對撞？5月中美領導人會晤在即，美方與民進黨政府急欲在特朗普訪華前通過軍購，鄭麗文則傾向拉長討論、靜待局勢明朗，此乃其政治智慧的考驗。

