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練！練！練！直擊武警官兵練兵現場
http://www.CRNTT.com   2026-05-04 02:24:55
　　中評社北京5月4日電／連日來，武警廣西總隊桂林支隊開展班組戰術、刺殺、綜合體能等課目訓練，鍛造官兵血性膽氣，提升打贏本領。

　　來源：央廣軍事
 


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