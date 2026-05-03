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以色列批准從美國採購新型戰機計劃
http://www.CRNTT.com   2026-05-04 02:24:14
　　中評社北京5月4日電／當地時間5月3日，以色列國防部發布聲明表示，已最終批准一項採購計劃，將從美國洛克希德·馬丁公司和波音公司購買F-35戰機和F-15IA戰機，交易金額達數百億謝克爾。

　　來源：央視新聞客戶端

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