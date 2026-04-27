【
大
中
小
】 【
打 印
】
以軍稱持續在黎南部打擊真主黨武裝
http://www.CRNTT.com
2026-05-04 02:32:44
中評社北京5月4日電／新華社報導，以色列國防軍3日發表聲明說，以軍近期在黎巴嫩南部持續開展行動，打擊黎巴嫩真主黨武裝人員並拆除導彈發射裝置。
聲明說，以軍在前沿防線地區展開行動，以消除真主黨武裝對以色列民眾的威脅。在近日行動中，以軍通過無人機精確打擊兩名在當地活動、“對以軍構成威脅”的真主黨武裝人員。
聲明還說，以軍利用技術手段，持續發現並拆除真主黨的導彈發射裝置。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以軍將能否移除伊朗濃縮鈾視為戰事成敗關鍵
(2026-05-03 09:58:22)
黎真主黨用“不對稱回應”打破以軍優勢
(2026-05-03 09:47:39)
黎巴嫩真主黨使用光纖無人機對抗以軍
(2026-05-02 09:08:07)
以軍在黎巴嫩南部遭襲 1名士兵死亡
(2026-05-01 05:02:02)
以軍稱哈馬斯軍事情報總部作戰部門負責人身亡
(2026-04-30 03:22:37)
以總理：下令以軍特別行動對付黎真主黨無人機
(2026-04-29 10:07:00)
內塔尼亞胡下令“猛烈打擊”黎巴嫩真主黨目標
(2026-04-27 09:47:32)