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以軍稱持續在黎南部打擊真主黨武裝
http://www.CRNTT.com   2026-05-04 02:32:44
　　中評社北京5月4日電／新華社報導，以色列國防軍3日發表聲明說，以軍近期在黎巴嫩南部持續開展行動，打擊黎巴嫩真主黨武裝人員並拆除導彈發射裝置。

　　聲明說，以軍在前沿防線地區展開行動，以消除真主黨武裝對以色列民眾的威脅。在近日行動中，以軍通過無人機精確打擊兩名在當地活動、“對以軍構成威脅”的真主黨武裝人員。

　　聲明還說，以軍利用技術手段，持續發現並拆除真主黨的導彈發射裝置。

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