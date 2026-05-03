【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗革命衛隊對美國發出“最後通牒”
http://www.CRNTT.com
2026-05-04 02:33:30
中評社北京5月4日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台3日援引伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門的話說，伊朗就“封鎖行動”向美國國防部發出最後通牒。
另據法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美國面臨抉擇，要麼發動一場“不可能完成”的軍事行動，要麼與伊朗達成“對美國不利的協議”。
伊朗革命衛隊情報部門在一份聲明中表示：“特朗普必須在‘一項不可能完成的軍事行動’與‘同伊朗伊斯蘭共和國達成糟糕的交易’之間做出選擇。”
聲明還表示，給予五角大樓最後期限，以解除美軍對伊朗的封鎖。
來源：參考消息網
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
無人機投放無人機 美軍驗證“空中母艦”概念
(2026-05-03 16:51:59)
美媒稱伊朗不要求直接談判前解除海峽封鎖
(2026-05-03 12:01:26)
特朗普：將很快評估伊朗新談判方案
(2026-05-03 10:10:46)
以軍將能否移除伊朗濃縮鈾視為戰事成敗關鍵
(2026-05-03 09:58:22)
伊朗軍方：已為美方軍事冒險做好充分準備
(2026-05-03 09:53:03)
對伊戰爭耗盡庫存，美警告盟友武器交付將推遲
(2026-05-03 09:51:05)
美軍承認難以防禦高超音速武器
(2026-05-03 09:49:03)
以媒：以色列加緊對伊朗和加沙“備戰”
(2026-05-03 09:46:40)
特朗普稱美國有可能重啟對伊朗空襲
(2026-05-03 09:45:51)
以媒：以色列加緊對伊朗和加沙“備戰”
(2026-05-03 09:33:36)