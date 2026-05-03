伊朗革命衛隊對美國發出“最後通牒”

中評社北京5月4日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台3日援引伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門的話說，伊朗就“封鎖行動”向美國國防部發出最後通牒。



另據法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美國面臨抉擇，要麼發動一場“不可能完成”的軍事行動，要麼與伊朗達成“對美國不利的協議”。



伊朗革命衛隊情報部門在一份聲明中表示：“特朗普必須在‘一項不可能完成的軍事行動’與‘同伊朗伊斯蘭共和國達成糟糕的交易’之間做出選擇。”



聲明還表示，給予五角大樓最後期限，以解除美軍對伊朗的封鎖。



來源：參考消息網