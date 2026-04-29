以軍稱以北部遭來自黎巴嫩火箭彈襲擊

中評社北京5月4日電／當地時間3日，以色列國防軍發布聲明表示，當天稍早時在以色列北部阿維維姆地區響起警報。以軍監測到有多枚火箭彈從黎巴嫩方向射向以色列境內。



以色列空軍攔截了其中一枚火箭彈，其餘火箭彈的攔截結果仍在核實中。



以色列方面稱，此次事件系黎巴嫩真主黨方面再次違反停火協議。黎巴嫩方面目前對此暫無回應。



來源：央視新聞客戶端