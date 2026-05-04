倫敦世乒賽團體賽：中國男隊兩連敗女隊三連勝

中評社香港5月4日電／倫敦世乒賽團體賽3日結束了種子隊排位賽。中國男隊以2:3不敵瑞典隊，遭遇兩連敗；中國女隊3:0戰勝韓國隊，取得連續第三場勝利。



中國男隊派出王楚欽、林詩棟和梁靖崑三名選手。其中，王楚欽以3:0分別戰勝了卡爾伯格和蘭弗利，獨得兩分；林詩棟兩盤皆敗，2:3不敵蘭弗利，1:3負於卡爾伯格；梁靖崑與莫雷加德苦戰五局，2:3落敗。



繼2日1:3輸給韓國隊後，中國男隊再輸一場。與男隊相比，中國女隊征程順利，當日以3:0戰勝韓國隊，取得連續第三場種子隊排位賽的勝利。



本場比賽孫穎莎率先出場，面對韓國選手金娜英，她在比賽中占據明顯優勢，以3:0輕鬆獲勝。隨後出場的王藝迪和蒯曼同樣表現穩健，分別以3:0戰勝樸佳賢和柳是宇。



新華社報道，孫穎莎賽後表示，中國選手通過排位賽逐漸找到了狀態，可以更好地備戰接下來的淘汰賽。她說：“今年的世乒賽相對多了幾場比賽，而且上來就對抗性變得很強，明天就要開始淘汰賽了，大家在小組賽中都逐漸找到了自己的狀態。隨著淘汰賽的推進，相信每一場的對手都會越來越強，對抗也會越來越強，我們5個人都會全力以赴，團結一心打好每一場比賽。”



本屆世乒賽團體賽將從4日開始淘汰賽階段的爭奪。