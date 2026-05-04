伊朗正審議對14點提議回應　目前談判不涉核

中評社香港5月4日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台3日報導，伊朗外交部發言人巴加埃說，美國已通過斡旋方巴基斯坦對伊方提出的14點提議作出回應，伊方對此“正在進行審議”，現階段談判不涉及核問題。



新華社援引報導，巴加埃表示，“現階段，我們並未進行核談判”，伊朗結束戰爭的計劃不涉及核問題。他還說，有關伊朗承諾在霍爾木茲海峽進行掃雷的說法純屬媒體捏造，伊朗不接受在最後通牒或強加的期限下進行談判。



當天，有海灣國家媒體報導稱，伊朗已“放棄”此前設定的部分條件，同意將核問題納入與美國的談判。據沙特阿拉伯阿拉比亞電視台援引消息人士的話報導，伊朗提議將鈾濃縮度限制在3.5%，並逐步減少其現有的濃縮鈾庫存。伊方提案還包括逐步重新開放霍爾木茲海峽以換取美國解除對伊海上封鎖。



伊朗塔斯尼姆通訊社2日披露伊方日前經由巴基斯坦向美國轉交的最新談判方案內容，總計14點提議，聚焦“結束戰爭”。主要內容包括確保不再發生軍事侵略、美軍從伊朗周邊地區撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產、支付賠償、取消制裁、在所有戰線（包括黎巴嫩）實現和平、建立霍爾木茲海峽新的管理機制等。美國總統特朗普同日表示，他將很快評估伊朗新提出的談判方案，但“無法想象”該方案“可以接受”。