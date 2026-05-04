默茨：美削減駐德軍隊與其涉伊朗戰事言論無關

中評社香港5月4日電／德國總理默茨3日表示，美國近期決定削減駐德軍隊，與其本人就伊朗戰事發表的批評言論“沒有關聯”。



默茨當天參加德國電視一台一檔節目時表示，他對美國政府削減駐軍的決定並不意外，“我們這幾天聽到的情況並不全是新鮮事。形勢可能確實有些升級，但這並非新動向”。



默茨表示，他不會放棄與美國總統特朗普的合作，“對我們而言，美國仍是北約中最重要的夥伴”。美國在核共享方面的安排絲毫沒有縮水，美國對北約地區提供核威懾的承諾也不存在限制。



新華社報導，默茨還表示，美國2024年承諾提供的“戰斧”巡航導彈暫時不會部署在德國，因為“美國人目前自己都不夠用”。



特朗普2日接受媒體採訪時表示，美國計劃大幅削減駐德國的美軍部隊，撤軍人數將“大大超過”五角大樓前一天宣佈的5000人。



此前，特朗普與默茨圍繞伊朗戰事出現公開分歧。默茨4月27日說，美國在沒有制定任何戰略的情況下對伊朗發起軍事行動，導致進退兩難，遭到伊朗方面“羞辱”。特朗普在社交媒體上回應稱，默茨“根本不知道自己在說什麼”，後續稱美國正在研究削減駐德美軍的可能性，相關決定將在近期內作出。德國外交部長瓦德富爾4月30日表示，德方“已對此做好準備”。