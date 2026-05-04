星島：習特會北京握有更多談判籌碼

中評社香港5月4日電／根據美方公布，美國總統特朗普將於本月14至15日訪華，與國家主席習近平舉行“習特會”，是兩國領導人自去年10月南韓釜山之後再度會面。



星島日報今天社論說，中方在現時伊朗戰事陰霾下會見特朗普，在形勢、聲勢上可能比任何時候都優勝。其一是經貿方面，去年釜山“習特會”舉行前夕，中國經濟受到美國高關稅政策衝擊，實施稀土出口管制反制美國既傷人，也傷己。現時雙方狀況已截然不同，美國最高法院已裁定特朗普亂徵關稅屬違法；伊朗戰事可能益了美國的油公司和軍火商，但對其他企業及一般民眾則造成極大影響，高油價引發高通脹恐令減息無期。反觀中國經濟在數據上似已走出谷底，輕微通脹反而有助企業投資重拾升軌。



在政治和外交上，特朗普今年初突襲委內瑞拉取得甜頭，但聯以攻伊弄得焦頭爛額，與北約尤其歐洲的關係勢成水火，頻起罵戰。反觀來華拜訪的外國領袖則絡繹不絕，不少為美國的傳統西方盟友。內政方面，好不容易才解決了國會針對國土安全部撥款的拉布戰，紓緩了國內機場的人手荒，但緊接又因高油價而導致當地航空公司紛紛取消航班以至全面停運。民調顯示特朗普民望已跌至任內新低，過半數受訪者不滿他處理物價等民生問題的表現，逾六成人反對發動伊朗戰事。



社論認為，在東升西降、中強美弱的大好形勢下，中方明顯加緊向美方施壓，為兩國元首會面定調。首先是中美經貿談判中方牽頭人國務院副總理何立峰，通過視像會面對美國財長貝森特等人，就近期美國對華經貿限制措施表達嚴正關切。在同日較後時間，中國外長王毅亦與美國國務卿魯比奧通了電話，再度申明台灣問題對中美關係的重要性。



有分析估計，中方將要求特朗普在訪華前後明確表態反對台獨、終止或暫緩對台售武，以及撤銷部分對華出入口限制，才能換取中國應美方要求，多買美國的飛機和大豆，協助特朗普與共和黨於年底國會中期選舉前挽救民望。