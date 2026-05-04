2架C-17抵北京首都機場　為習特會做準備

中評社香港5月4日電／據法國廣播電台報導，兩架美國軍用運輸機近日被發現降落在中國首都北京——這顯然又是一個跡象，表明美國總統特朗普本月的訪華之行的準備工作正在進行中。



據多位航空攝影愛好者在大陸社群媒體小紅書上發布的圖片，兩架美國空軍C-17重型運輸機於週五和週六（5月1日至2日）抵達北京首都國際機場。



《中時新聞網》報導，總部位於英國的社群媒體帳號“扶手椅海軍上將”也於2日報導了這兩架美軍運輸機的抵達。該帳號專門追蹤美國空軍的飛機動向，並指當時還有兩架C-17運輸機似乎正在飛往中國途中。



此一消息引發網上猜測，認為華盛頓可能正在提前部署包括車輛在內的先進裝備，為特朗普兩週後預計的訪華做準備。C-17運輸機是高翼四引擎重型運輸機，通常用於在美國總統或副總統出訪海外前，運送其車隊和後勤裝備，其中包括被稱為“野獸”的裝甲總統座駕。



另外，美國財政部長貝森特5月3日接受福斯財經新聞網一節目訪問時表示，盡管美伊戰事尚未落幕，他不認為特朗普訪華行程會再改期。



上周五（5月1日），當被問及此次北京之行時，特朗普告訴記者：“這將會非常棒。訪問中國和習主席——這將會非常好。”



特朗普計劃5月14至15日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會。



早前，美軍據報部署了至少四架C-17運輸機，運送由數十輛汽車組成的龐大車隊，為副總統萬斯上月訪問伊斯蘭堡、與伊朗進行和平談判做準備。







