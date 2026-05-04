情迷“港味”潮物　黃金客大排長龍

中評社香港5月4日電／內地五一黃金周昨天踏入第三日，訪港旅客熱情不減，截至昨晚9時，各口岸錄得103萬出入境人次，當中入境內地旅客佔19.37萬人次，黃金周首三日的出入境人數達到363.2萬人次，超過去年同期的336.6萬人次。



大公報報導，今年訪港旅客需求多元化，挖掘香港懷舊與文青特色好物，成為假期遊玩新熱潮，CCD相機、港鐵馬賽克磁石等具有香港特色的小眾好物，成為不少遊客的淘寶目標。有攝影迷旅客表示，香港相機款式更全，價格實惠；有旅客排兩次隊只為多做一個港鐵馬賽克磁石，認為親手做有本地特色的紀念品更有意義。



入境處數據顯示，截至昨晚9時，今年五一黃金周出入境人數達到363.2萬人次，已超過去年首三日全日的336.6萬人次。昨日是黃金周第三日，各口岸錄得出入境人次103萬，當中入境內地旅客佔19.37萬人次，超過去年全日的19.32萬，昨日經羅湖口岸入境的人數最多達11.4萬人次。昨日亦是香港五一假期的最後一日，共有38.6萬港人返港。



高端相機價錢比內地便宜



昨日大雨，但各區商場、街邊商舖、特色小店依然人頭湧湧。遊客們不只為傳統景點和美食而來，更深入探索飽含“港味”與文藝氣息的物件。位於旺角、出售相機相關產品的商場“星際城市”，在這個五一假期成為內地旅客的“相機天堂”，更被小紅書網友譽為“香港的華強北”。記者昨日在現場看到，商場內多間攝影器材店門前均排起長隊，大部分是來自內地的年輕旅客，他們手持小紅書攻略，仔細挑選心儀的專業相機、CCD相機、即影即有相機及相紙等。商場更一度因客流增多，在門口實施分流。



佛山旅客林小姐來港購買拍立得相紙，因店舖限購，買了五包。她表示：“其實相紙價格只便宜些許，但因為見到這樣的數碼城布置覺得很有氛圍，有種復古的感覺，就想來逛逛。”她亦提到，這邊有許多圖案可愛的膠片機，“就算不是來買，也會喜歡看。”



商場熱度不只來自“氛圍”，亦來自型號的豐富和價格的實惠，尤其體現在專業相機方面。來自上海的旅客Dylan來之前參考了網上的攻略，最後購買了一台1.2萬元的相機。他表示自己喜歡攝影，但有些相機型號在內地官方店買不到，而香港不但有現貨，價格亦更相宜，計及匯率後，整體便宜約1000元人民幣。



深圳遊客嘉雨亦購買了一台過萬元的相機，“有朋友喜歡攝影，每次買相機都來這裡買，他推薦我到香港買。這裡拍立得、CCD之類的型號都很豐富，而且買越高端的產品越實惠，能省兩三千塊。”



提起港風元素，不得不提港鐵站內一塊塊色彩繽紛的紙皮石馬賽克搭配上各站名的設計，早已成為香港獨特的風景，吸引不少旅客在馬賽克牆前打卡留念，而這份伴隨港人每日出行的港風元素，如今也見於香港街頭塗鴉及各類伴手禮中。有香港精品店近日推出自製港鐵馬賽克磁石工作坊，可DIY專屬港鐵站牌，大受歡迎。



有旅客排兩次隊做磁石



趁著五一假期，在港工作的Joyce特意帶來自北京的朋友到工作坊製作站牌。她們也是在網上留意到信息，因工作坊每日有限額，兩人昨日上午十一點就來取號，還為了多做一個磁石排了兩次隊。Joyce選做了“中環”和“黃埔”兩個站牌，分別是自己和男友住的地方，其朋友就做了兩個“香港”。對她們而言，這一紀念品不僅有香港特色，更可融入個人喜好，保留獨特回憶。Joyce的朋友是首次來港，“做這個還能自己選顏色和字，很適合當紀念品。”