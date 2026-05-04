滙控首季稅前料賺748億　微升1%

中評社香港5月4日電／滙控（00005）將於周二公布2026年第一季業績。券商預期滙控將於季內錄得稅前盈利95.88億（美元，下同，約747.9億港元），按年微升1%。儘管如此，該預測表現仍屬強勁，在最近八個季度業績中，僅次於2024年第一季的126.5億元。



大公報報導，每年第一季往往是滙控業務表現最強勁的季度。根據滙豐綜合17名分析師的預測（資料截至4月23日），估計今年首季的銀行業務淨利息收入（Banking NII）約為113億元，按年增加6.4%；其他收入也增加2.3%至大約72億元。兩者合計的經營收入淨額約185億元，增加4.7%，預料也是2024年第一季（207.52億元）以來的最佳表現。



德銀的預測較市場共識稍低，料滙控第一季銀行業務淨利息收入約112億元，較去年第四季（117億元）下跌約4%，部分原因是港元拆息在去年第四季趨於下行，對淨利息收入的負面影響將延續至今年首季。



經營支出方面，市場預期滙控的開支將按年增加4%至大約84億元，而德銀的估計是按年增加6%，主要考慮到季內的外匯市場出現較大變化，令支出增加。



恒生私有化進度快過預期



滙控去年成功將旗下的恒生銀行私有化，加上進度較原本預期快，德銀相信滙控有望於公布首季業績時，提早恢復股份回購安排，金額為10億元（約78億港元）。



為了私有化恒生，滙控於去年10月斥資約137億元，令集團的普通股權一級資本（CET 1）比率暫時略低於目標範圍（14%至14.5%），故宣布暫停股份回購3個季度。至於何時恢復，則視乎滙控每季的檢討結果而定。



巴克萊預測增加信貸損失撥備



不過，巴克萊認為滙控在公布中期業績之前恢復股份回購的機會較低。雖然中東戰事對滙控首季業績的影響未必顯著，但隨著宏觀經濟前景轉差，預期滙控將需要增加預期信貸損失（Expected Credit Loss，ECL）撥備。市場現時對滙控ECL的預測約為12億元，按年增加36%。



整體而言，巴克萊對滙控的投資評級為“增持”，目標價15英鎊（折算約160港元）。