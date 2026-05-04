人民幣資產吃香　港宜把握機遇

中評社香港5月4日電／全球各國降低對美元的依賴，令人民幣在國際市場的交易、結算及儲備功能顯著提升，香港離岸人民幣市場發展前景大有可為。當局宜加大拓展離岸人民幣投融資業務，尤其是擴大人民幣計價資產交易，推動更多藍籌股設立人民幣櫃台交易。



大公報報導，中東局勢未明，加上美國政經持續不穩，中期大選將至，政治內鬥將進一步加劇，特別是特朗普加徵所謂對等關稅等政策受到重挫，至今額外收取的千多億美元稅款，將要逐步退還，令美國面臨財政及債務危機。



境外投資者持中國股債7萬億



今年美國科技股表現波動，美元資產失寵，資金流入估值吸引、增長潛力大的人民幣資產。根據資料，境外投資者在去年底持有逾3.5萬億人民幣的A股股票，同時持有3.46萬億人民幣的在岸人民幣債券（包括國債）。換言之，目前境外投資者持有中國在岸股債資產規模達到7萬億元，可見環球投資者持續增加人民幣資產配置。



值得留意的是，內地科技企業在港上市及成功染藍個案不斷增加，現時新經濟股在恒生指數成份股比重上升至50%，有助吸引更多內外資金流入港股。AI助手軟件OpenClaw掀起“養龍蝦”熱潮，國產AI大模型股吸引資金。例如推出AI大模型股智譜（02513），要對模型編程助手服務GLM Coding Plan實施限售措施，股價表現優於大市。同時，稀宇科技（MINIMAX，00100）推出編程大模型MiniMax M2.5，富瑞看好其業務前景。



人民幣國際化進程進入快車道，當前全球增配人民幣資產勢頭強勁，預期離岸人民幣投融資業務需求大增，為香港金融業注入更大發展動能。事實上，香港離岸人民幣發展處於起飛階段，受惠人民幣利率相對較低，在港人民幣貿易融資、點心債（離岸人民幣債券）規模在過去兩三年間分別勁升逾50%及60%，預期會持續高增長，尤其是中國外貿出口競爭力增強，今年上半年中國外貿將延續去年向好勢頭，香港人民幣貿易融資保持活躍。



鼓勵更多人民幣計價股債交易



中國去年進出口貿易總額逾45萬億人民幣，折合6.5萬億美元，佔全球貿易總額的18%，為人民幣國際化提速帶來契機。目前人民幣結算在全球貿易總額中佔比約6%，隨著人民幣在全球地位提升，未來佔比很大機會升至10%以上，香港人民幣貿易融資有望保持較快增長。



由於內地投資者對香港以至海外資產配置意欲增強，南下淨買入港股規模料持續突破，當局宜適時推出擴大及便利人民幣計價股債交易的措施，強化香港離岸人民幣樞紐地位，鼓勵藍籌公司設立人民幣櫃台交易，港交所（00388）已申請推出人民幣計價股票交易。



總而言之，全球增配中國金融資產熱潮方興未艾，人民幣計價金融產品需求殷切，香港離岸人民幣市場發展將進入黃金時代。