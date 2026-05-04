港人北上消費全面升溫　深圳成最熱目的地

“五一”假期港人北上深圳預訂高品質酒店同比增長近50%，圖為港人經蓮塘口岸來深圳購物消費。（大公文匯網） 中評社香港5月4日電／“五一”假期催生出旺盛的旅遊需求，內地與香港居民雙向奔赴、相互往來成為一大亮點。同程旅行旗下國際旅遊平台HopeGoo發布的最新數據顯示，假期期間內地旅客南下香港、香港居民北上內地的旅遊消費全面升溫。港人北上內地城市中，深圳居首位，預訂深圳的高品質酒店需求增近50%。



香港酒店預訂熱度增37% 內地客成重要客源



大公文匯網報導，作為國際旅遊樞紐，香港在“五一”期間展現出強大的吸引力。HopeGoo數據顯示，截至4月30日，五一假期香港酒店預訂熱度同比增長37%，其中尖沙咀、銅鑼灣、中環等核心商圈酒店備受青睞。



據香港旅監局和業界估算，五一黃金周期間預計有數百個旅行團入境香港，其中內地為主要客源地之一。廣深港高鐵已成為內地家庭客赴港的重要交通選擇。高鐵網絡與廣東省內眾多站點的緊密連接，使得“臨期決策、短途多次訪港”成為新常態，尤其吸引省內居民來港度假。客源地方面，長途旅客以北京、上海為代表，中短途則覆蓋華中、華南等多個主要城市。



此外，近期成功舉辦的巴塞爾藝術展、香港國際七人欖球賽等大型國際活動，進一步提升了香港在全球旅客心中的品牌形象。便捷的航空網絡與高效的交通體系，也為旅客提供了便利的出行條件。



港人北上消費意願顯著增長



與此同時，香港居民北上內地的消費意願也呈現顯著增長。HopeGoo數據顯示，“五一”期間香港旅客偏好的熱門城市前十依次為：深圳、首爾、台北、東京、曼谷、吉隆坡、廣州、上海、高雄、大阪。其中，深圳的預訂熱度同比增長突出，展現出大灣區核心城市的強大吸引力。



對旅行品質與深度的追求成為香港旅客的核心趨勢。數據顯示，港人“五一”期間預訂高品質酒店的熱度同比增長近50%，同時願意在一地深入體驗的“酒店連住訂單”熱度同比增長超過35%。



從出行目的地來看，港人出境遊呈現“短線熱、長線穩”的態勢。前往中國內地和澳門地區的行程仍為主流，韓國、馬來西亞、泰國、越南等亞洲國家位列熱門海外目的地前列，東南亞目的地持續受到歡迎。



業內人士分析，隨著廣深港高鐵等跨境交通日益便利，大灣區“一小時生活圈”加速形成，內地與香港居民的雙向旅遊消費將持續升溫，兩地旅遊市場融合將更加緊密。