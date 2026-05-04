富權：國民黨路線、權力與外部壓力的三重博弈

中評社香港5月4日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：國民黨路線、權力與外部壓力的三重博弈。以下為文章內容。



四月二十九日，中國國民黨中常會一場突如其來的「大亂鬥」，將該黨圍繞軍購案的內部矛盾徹底擺上台面。副主席季麟連怒斥「立法院長」韓國瑜若「賣黨求榮」，便提請開除其黨籍。而韓國瑜是「不分區立委」，倘開除黨籍即喪失「立委」及「立法院長」職務，因而引發部分黨員和「韓粉」的強烈不滿。這表面上是軍購預算規模的爭執，實則是路線分歧、權力博弈與外部壓力三重因素交織的必然結果。這場內訌不僅撕裂了國民黨的內部團結，更折射出台灣政壇在兩岸關係與外部干涉下的複雜困境，成為觀察國民黨派系生態與台灣政治走向的關鍵視窗。



事緣於民進黨當局近期力推「軍購特別條例」，意圖在美國總統特朗普五月中旬訪華前促成過關。民進黨當局拋出一點二五萬億新台幣的天價軍購預算（為期八年），占台灣地區GDP比重近百分之五，被島內輿論痛批為「五十年來最荒謬的鬧劇」，且採用「空白授權」模式，並存在「合同先簽、預算後審」的倒掛現象——「國防部」在預算未通過的情況下，已擅自與美方簽署六項軍購發價書，總金額達二千零八十七點七元新台幣。在此背景下，國民黨作為在野黨，需提出自身版本的軍購方案，既要回應美方軍售期待，又要兼顧黨內立場與島內民生訴求。



因而由黨主席席鄭麗文牽頭敲定「三千八百億＋N」版本，核心是僅認可美方提供正式發價書（LOA）的軍售專案，後續可根據實際合法專案彈性調整，同時堅決拒絕將缺乏保障、易滋生弊端的商購納入特別預算。此方案強調財政紀律、防貪腐風險與階段性監督，避免一次性編列巨額預算導致資金閒置或遭挪用，避免民進黨當局以「國家安全」為名，行「黑箱操作」之實，掏空台灣財政，及避免重蹈「尹清楓命案」「鐽震案」等軍購弊案的覆轍。此版本獲得國民黨黨團總召傅崐萁的支持。



但這一黨內共識很快被打破，台中市長盧秀燕三月訪美後，率先拋出八千億元至一萬億元的軍購預算區間，接近民進黨當局的版本。被視為「親美派」地方領袖的盧秀燕，稱此版本為「美方期待」，但被分析是意圖通過高額軍購展現對美安全承諾，為「二零二八」參選鋪路。當然，此一版本也受到國民黨內親美派，尤其是朱立倫的支持。而國民黨黨團內的「不分區立委」，因為當年參選時是由朱立倫提名，因而幾乎全部支持盧秀燕的主張。



但盧秀燕不是「立委」，無權在「立法院」作出任何提議。因而是由國民黨「立委」徐巧芯，在朝野協商會上突然提出八千億元的版本，說是藉以展現對美安全承諾的堅定，並確保軍購計畫不因預算不足而中斷，並聲稱此版本更易獲得美方認可。然而這個版本未獲黨團授權，且可能繞過「立法院」逐案監督機制，因而引發黨內譁然。外界分析其動機包含個人政治投機、轉移司法危機（涉IPEF密件外泄案）及向「親美派」靠近以積累政治資本。不過，卻是獲得黨籍「不分區立委」和要參與年底縣市長選舉的黨籍「立委」的支持。



軍購案暴露了國民黨內部的路線之爭。以黨主席鄭麗文、副主席季麟連及黨團總召傅崐萁為代表的務實審查派，主張軍購案預算應嚴格限於美方已發出正式發價書的項目（三千八百億元新台幣），後續專案待條件明確後再以「加N」方式追加。其核心訴求是堅守財政紀律，拒絕為民進黨當局提供「空白授權」，要求軍購專案必須公開透明，確保每一分錢都花在實處。而以盧秀燕、朱立倫、徐巧芯及部分黨內人士為代表的親美派，傾向於提出更高額度（如八千億甚至更高）的預算版本，主要考量是維繫對美關係，避免被美國視為「不可靠」，或被民進黨攻擊為「不支持防務」。這一派更看重軍購案的政治象徵意義，希望通過高額預算展現所謂「自我防衛決心」。這兩種路線的對立，本質上是國民黨在「戰略自主」與「倚美謀安」之間的搖擺與撕裂。

