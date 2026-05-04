富權：賴清德偷渡式外竄增添“彈劾案”正當性

中評社香港5月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：賴清德偷渡式外竄增添“彈劾案”正當性。以下為文章內容。



一場精心算計卻盡顯狼狽的“偷渡式”外竄，成為賴清德及其背後“台獨”分裂勢力窮途末路的真實寫照。二零二六年五月二日，在台灣地區宜蘭縣海域發生地震、島內民眾驚魂未定之際，賴清德棄民生於不顧，偷偷搭乘斯威士蘭國王的私人飛機溜出台島，上演了一出貽笑大方的“偷渡式”外竄。其返台行程也將面臨同樣的窘境，預計將以高度保密、路線受限的方式進行，難以公開、風光地返回台灣。更重要的是，賴清德的“偷渡式”外竄，將為“立法院”對其發起的“彈劾案”投票增添正當性及輿論支持，並等於是親手將年底“九合一”選舉的勝利鑰匙，交到了藍白陣營的手中。如果他在五月十九日的“彈劾案”表決前後無法挽回頹勢，民進黨在年底的地方選舉很可能會遭遇歷史性的慘敗。



賴清德此行原定於四月二十二日搭乘專機高調竄訪斯威士蘭，但因計劃航線所經的塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加等非洲國家均堅持一個中國原則，拒絕發放飛行許可；其後請求歐洲國家“過境”也遭拒絕而被迫取消。最終，他在五月二日凌晨，趁著斯威士蘭副總理訪台結束返程之際，“偷偷鑽進”對方的A340國王“私人飛機”，以“夾帶”的方式離開台灣。這種見不得光的方式，被外界與大陸官方定性為“偷渡式外竄”的鬧劇。



其實，即使是該“私人專機”，也遭民進黨“立委”王定宇“自己人踢爆”，指出這台空中巴士原是華航的A340，在二零一五年退休，經過兩年改裝，以一千二百萬美金的價格轉售斯威士蘭，成為“國王專機”。而根據國際市場價格，空巴A340新機的售價為二億美元以上，即使是老舊“二手貨”的市場交易價也在一千五百萬美元以上，部分甚至僅作為拆解零件使用。因此，賴清德以“偷渡式”乘坐的這架“國王專機”，即使是其內部裝修再豪華，也是頗為“衰格”，與賴清德原計劃包括裝載有“國安通訊設備”的“專機”，風風光光地高調竄訪，與此“偷偷摸摸”地乘坐無法與台北進行“國安通訊”，造成“國安真空”的“偷渡式”外竄，形成鮮明對比。為“彌補漏洞”，賴清德在抵達斯威士蘭後，立即舉行視頻“國安會議”，可見該“偷渡式”竄訪的狼狽性。



賴清德之所以甘願進行“屈辱性”的外竄，折射了他正面臨“走不出台灣”的宭境。尤其是在原計劃高調竄訪非洲唯一“邦交國”斯威士蘭的籌劃過程中一波三折，不僅塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加等非洲三國拒絕其專機飛越領空，據報導也曾向德國、捷克等歐洲國家請求過境，但均未獲同意。最終只能透過搭乘斯威士蘭國王“私人飛機”的方式完成行程，被批評為“偷渡”。

