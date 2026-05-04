朝鮮“我故鄉”女足隊將訪韓參加亞冠聯賽

中評社香港5月4日電／韓聯社報導，“大韓足球協會”4日官宣，朝鮮職業女子足球隊“我故鄉”俱樂部將為出戰2025-2026賽季亞足聯女子冠軍聯賽（簡稱“女子亞冠”）而訪韓。



據消息，水原FCM女子足球俱樂對陣我故鄉女足隊的2025-2026賽季女子亞冠復賽將在南韓舉行。亞足聯本月1日向南韓足協通知我故鄉女足確定參賽。由此，朝鮮體育運動員將時隔8年訪韓參賽。



朝鮮運動員上一次訪韓參加體育賽事是在2018年12月，當時韓朝聯合組隊參加在仁川舉行的國際乒聯（ITTF）世界巡迴賽總決賽混雙項目。朝鮮運動員最後一次以“朝鮮代表”資格出戰的賽事則為同年9月在昌原舉行的世界射擊錦標賽。



韓朝曾于2018年平昌冬奧會開幕式上共同入場並聯合組隊參加女子冰球項目，但隨著韓朝關係陷入僵局，雙方體育交流也未能取得進一步的進展。南韓足協成功獲得本屆女子亞冠準決賽和決賽的主辦權，加上水原FCM女足和朝鮮我故鄉女足均成功晉級四強，由此韓朝獲得對決機會。



據統一部介紹，此次訪韓的我故鄉女足代表團共39人，包括27名運動員和12名工作人員。我故鄉女足以2023-2024賽季朝鮮女子足球甲級聯賽冠軍資格出戰女子亞冠。



本屆女子亞冠準決賽和決賽將分別於20日下午7時和23日下午2時在水原綜合體育場舉行。