專論：零關稅－－單邊開放激活中非共贏

在全球貿易保護主義抬頭的背景下，中國向全世界釋放了開放包容、互利共贏的堅定信號。 中評社香港5月4日電（評論員 丁乙）5月1日，一項劃時代意義的重大政策正式落地－－中國對53個非洲建交國全面實施零關稅，成為全球首個對所有非洲建交國和所有建交的最不發達國家實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。在中非開啟外交關係70週年之際，這一舉措不僅標誌著中非經貿合作進入了“制度賦能”新階段，更在全球貿易保護主義抬頭的背景下，向全世界釋放了開放包容、互利共贏的堅定信號。



一、一諾千金，從紙面政策化為人間煙火



2026年5月1日零時，深圳灣口岸燈火通明。24噸產自南非的鮮蘋果，經海關快速監管驗放後順利通關，關稅稅率從10%降至零，成為中國對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措後，全國首票進口通關貨物。幾小時後，長沙黃花綜合保稅區，6000餘瓶南非葡萄酒也以零關稅方式順利放行，企業可享受2.1萬元稅款減讓。5月3日，重慶康明斯發動機有限公司申報進口的318件原產南非的發動機襯墊，關稅稅率由8%降至0，為企業帶來了實實在在的成本縮減。4月26日，也就是新政實施前夕，青島港開通了今年的第二條非洲航線－－西非新集裝箱航線，至今累計開通11條非洲集裝箱航線，織密了中非海上物流通道。



這座中非貿易新通道，由一個清晰行動路徑鋪就：從2005年起對非洲最不發達國家部分產品給予零關稅，到2024年底給予最不發達國家100%稅目產品零關稅，再到此輪將優惠範圍擴展至20個不屬於最不發達國家的非洲建交國，中國以穩步推進的務實行動，兌現每一項對非承諾，從未因全球經濟波動而動搖。截至2026年5月，53個非洲建交國中已有33國享受了中國給予最不發達國家零關稅待遇，此次對另外20國以特惠稅率形式實施零關稅、為期兩年，實現了一張完整的“對非關稅優惠全覆蓋版圖”。這種“言必信、行必果”的擔當，向世界展現了中國作為負責任大國的信譽。



二、制度護航，以循序漸進確保行穩致遠



值得注意的是，對20個非最不發達國家的非洲建交國實施零關稅安排，是中國在與相關國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定過程中的階段性、先導性安排，精準區分33個最不發達國家與20個非最不發達國家，期限為2年。其核心目的，正是切實回應相關非洲國家，難以在短時間內與中國完成談判的現實困難，讓他們能儘早分享紅利、同時繼續推動協定談判，以確保長期、穩定、制度化享受零關稅待遇。符合原產地規則及中國質檢、檢疫標準的非洲貨物，可立即享受零關稅，極大提升了貿易便利化水準。海關總署發佈了專項原產地管理辦法，並啟用原產地證書簽發系統，地方海關也主動靠前輔導－－重慶海關開展提前政策輔導，深圳海關設立諮詢服務專窗，一系列制度保障為政策落地保駕護航。這種“先行降稅、以協定對接”的路徑設計，既體現了中國的大國擔當，也為中非經貿合作的長遠發展，搭建了制度化框架。



三、逆勢開放，以穩定性應對全球貿易風浪



當前全球貿易保護主義、單邊主義愈演愈烈。在這種背景下，中國的做法明確而堅定，主動單方面擴大市場開放。正如外交部發言人所指出的，零關稅是中國主動擴大單邊開放的重要舉措，展現了中國願意承擔更多國際義務、堅定擴大高水準對外開放的信念。與個別國家把關稅作為施壓工具、推動產業鏈“脫鉤斷鏈”的做法形成鮮明對比，中國以開放的態度拆牆而不築牆，用實際行動捍衛多邊貿易體制。



非洲各界對此感受尤為真切。非盟委員會主席馬哈茂德·阿里·優素福在接受中方媒體採訪時直言，這一充滿“兄弟情誼”的決定“恰逢其時”，在中東戰事外溢帶來全球供應鏈梗阻背景下，化肥無法順利運抵非洲，農耕季節已在缺乏化肥的情況下推進，“習近平主席允許非洲產品以零關稅進入中國市場的決定，可謂恰逢其時。我謹代表非盟委員會對這一充滿兄弟情誼的做法表示由衷感謝”。埃塞俄比亞前高級部長奧克貝更明確指出：“當前一些西方大國濫用關稅舉措，甚至對非洲最不發達國家也加征關稅，給非洲出口造成負面影響；在這一背景下，中國的這一開放舉措具有象徵意義，展現中國對多邊主義的支持。”一退一進之間，誰是開放貿易秩序的堅守者，誰在製造裂痕和壁壘，答案不言自明。



四、貿易做加法，民生做乘法



好的政策效果，要看真金白銀的數據。據海關總署統計，2025年，中國與53個非洲建交國雙邊貿易總值達3480.8億美元，創歷史新高。2026年第一季度，中非貿易額為921.6億美元，同比增長26.8%，高於中國外貿整體增速近9個百分點。在湖南，今年一季度自非洲進口貨值70.4億元、增長21.9%；重慶對非洲進出口同比增長40.2%。值得注意的是，隨著湘粵非鐵海聯運等物流通道的成熟，綜合物流成本較傳統通道已降低近20%，讓零關稅的減稅效應疊加物流提速，帶來了“1＋1>2”的實際利好。



具體到單個企業和消費者，效益更是清晰可見：江蘇嘉興一家化工企業，長期從南非進口重鉻酸鈉，企業負責人算了一筆賬，僅憑南非官方簽發的原產地證書，一批300餘萬元的進口貨物即可享受減免關稅約17萬元，今年下半年計劃進口近1400萬元，預計可獲關稅減免近80萬元。零關稅不僅讓優質非洲農食產品以更平價、更豐富的供給走進中國百姓生活，更在底層帶動非洲成千上萬種植農戶、合作社和中小企業進入全球分工體系，從可哥、咖啡、腰果到葡萄酒，非洲產業附加值的躍升正逐步成為現實。加納財政部中國事務總監埃里克·多多－阿莫奧對此高度評價：“中國這項新舉措具有變革性和獨特性，將幫助南南國家加快工業化進程，帶動非洲農業生產和農產品加工業的快速發展，幫助更多非洲國家從僅僅出口原材料轉向出口更多高附加值產品。”廣東外語外貿大學非洲研究院院長劉繼森將這一重要意義概括為“關稅做減法、貿易做加法、民生做乘法”。在保護主義抬頭的大環境下，中國以超大規模市場向非洲敞開懷抱，這種不附加任何政治條件的單邊開放，踐行的是真正的正確義利觀。

