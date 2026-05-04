鮑威爾留任美聯儲理事　白宮緣何耿耿於懷？

4月29日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。新華社 中評社北京5月4日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾日前宣佈，他將在主席任期結束後留任美聯儲理事。美國財政部長斯科特·貝森特就此抨擊鮑威爾的決定“違反美聯儲的所有準則”，其行為對下任主席提名人選凱文·沃什“是一種侮辱”。鮑威爾決定留任美聯儲理事有何考量？是否違反美聯儲規則？為何會引發爭論？對未來美聯儲決策將產生何種影響？



鮑威爾留任有何考量



新華社報導，鮑威爾的主席任期定於今年5月15日結束，其美聯儲理事職位任期將持續至2028年1月底。鮑威爾表示，特朗普政府的做法“已經越過底線，有可能改變美聯儲的運作方式”，他選擇留在理事會，是為了“確保美聯儲能夠繼續在不受政治干預的情況下執行貨幣政策”。



“我早就計劃退休了，但過去3個月發生的事情讓我別無選擇，只能留下來直到事情解決為止。”鮑威爾對記者說，當前美聯儲面臨的一系列司法糾紛改變了他的決定，他計劃繼續擔任理事，直到對他處理美聯儲翻新工程的調查“以透明的方式徹底結束”。



鮑威爾沒有透露計劃留任多久，並否認自己繼續任職會引發分歧。據美國媒體報導，一些瞭解鮑威爾的人表示，他可能會繼續留任一段時間，因為他認為本屆美國政府的行為不可信賴、無法改變。



美聯儲主席卸任後繼續留在理事會的情況罕見。上一次出現這種情況是在1948年，當時馬里納·埃克爾斯卸任主席後繼續擔任美聯儲理事。



分析人士指出，美國司法部今年1月決定對鮑威爾展開刑事調查，反映出對這位美聯儲主席的根本性誤判，也暴露了本屆政府的真實意圖。這一舉動非但沒有把他趕下台，反而增強了其對美聯儲的責任感。

