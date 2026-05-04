香港金管局總裁余偉文重申無意改變聯匯制度

中評社香港5月4日電／香港立法會舉行財經事務委員會會議，有議員關注會否考慮優化聯繫匯率制度，與人民幣等一籃子貨幣掛鈎。



據香港電台報導，香港金管局總裁余偉文表示，聯繫匯率為香港提供穩定，重申無意改變聯匯制度。



他說，環球金融市場投資者仍以美元為基礎，港元掛鈎美元，香港市場吸引力大。他又指，匯率每天都在變動，在技術層面上，港元掛鈎一籃子貨幣操作十分困難；轉換掛鈎方式對市場影響亦會很大，要考慮會否削弱信心等問題。

