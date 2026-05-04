台中狠父把幼嬰塞箱罰站敲頭！睡醒見發黑慘死

中評社台北5月4日電／台中市東區2024年8月發生一起家暴死亡悲劇，一名10月大的男嬰與2歲姊姊、甘姓母親，從南投縣回到27歲廖姓父親家慶生時，廖父因為嫌男嬰哭鬧吵，一氣之下用玩具槌敲頭，甚至將男嬰塞入木箱內逼罰站，結果釀成男嬰頭顱出血，全身發黑死亡。全案於4日起在台中地院國民法庭展開密集審理，廖父當庭喊冤，直言“兒子離世還被指控是殺人兇手，對於一個父親來講，是很嚴重的雙倍打擊”，檢辯預計將針對廖父是否有用將男嬰的頭撞擊硬物致死的爭點展開攻防，審判長諭知於7日中午宣判。



中時網報道，據起訴書指出，廖父與甘女育有2歲大女兒和10月大男嬰，兩人離異後，由甘女將2名小孩帶回南投照顧，廖父則獨自在台中租屋生活，2024年8月19日，甘女因要幫2歲女兒慶生，於是將小孩帶到廖父家中。



未料2024年8月22日凌晨，廖父因為男嬰哭鬧不止，便將男嬰塞入木箱，一半空間放枕頭，藉此逼還無法站立的男嬰罰站，並用玩具槌敲擊頭部，徒手掌摑等，導致男嬰右大腿有13乘8公分、左大腿和左膝各有9乘5公分、3.5乘3公分的皮下軟組織水腫，同日傍晚17時，與2歲女兒同睡的甘女起床，目睹男嬰已全身發黑，沒有生命跡象，緊急送醫後仍因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解死亡。



台中地檢署檢察官相驗解剖後，認定男嬰死因為“頭部遭他人外力撞擊異物”，加上檢視DNA鑑定等相關證據，依家暴致死起訴廖父，不過廖父於準備程序庭時，否認施暴犯行，僅承認“把男嬰放入木箱，但有拿枕頭靠，男嬰右腿傷勢與他無關”。



全案4日起展開國民法庭審理，廖父表示，“兒子離世還被指控是殺人兇手，對於一個父親來講，是很嚴重的雙倍打擊”，辯護律師陳頂新補充，此案最重要的是要確認廖父“有沒有用手抓男嬰頭部，去撞地板或牆壁導致死亡，若證據沒有辦法證明，請國民法官依無罪推定原則判廖父無罪”。



而檢察官則揭示男嬰解剖照片，生前遭逼罰站的木箱等照片，5日則將傳喚法醫、醫師與甘女說明，不過由於甘女稱面對廖父會感受到強烈心理壓力，預計採隔離交互詰問，審判長諭知於7日中午宣判。