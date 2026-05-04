今天的日本還能像田中角榮對美說“不”嗎？

中評社香港5月4日電／日本經濟新聞評論員奧村茂三郎撰文指出，1973年11月15日，日本首相田中角榮在首相官邸會見了來訪的美國國務卿季辛吉。引發第一次石油危機的第四次中東戰爭爆發已一個多月。美國尼克森政府支援以色列，對於為確保石油而在外交上向阿拉伯國家傾斜的田中角榮深感擔憂。文章內容如下：



季辛吉說：“不要忘記日美同盟”。



田中回答：“何止沒有忘記，日美同盟是我們的根本。如果美國現在就能向日本提供石油，對於資源匱乏的日本來說，我們當然會遵從你的意向”。



季辛吉一時語塞。



田中接著說：“是吧。在石油資源問題上，日本不得不維持與中東的關係，這一點請理解”。



季辛吉神情緊張地離開了官邸。



“三角大福中”齊列的內閣改組



當時擔任田中角榮秘書官的小長啟一（曾任通產次官，95歲）在另一個房間裡待命。上述對話是會談結束後田中向小長轉述的內容。



日本前首相中曾根康弘在自著中，將季辛吉評價為“石油巨頭（國際石油資本）的代理人”。這場踩到石油資本“老虎尾巴”的會談，也被認為是後來導致田中下台的洛克希德事件的“源頭”（引自中曾根康弘《自省錄》）。



小長啟一回憶道：“田中先生是先把日本的立場直接擺出來，讓美國認識到問題的難度”。他對那種日本並非一味依賴美國的資源外交表示懷念。



10天後，田中角榮推動了內閣改組。在組閣時的合影中，三木武夫、田中角榮、大平正芳、福田赳夫、中曾根康弘、被稱為“三角大福中”的五個人在前排一字排開，營造出舉國一致的氛圍。其中，尤其值得注意的是田中角榮任命福田赳夫出任了大藏相。福田此前與田中之間展開過被稱為“角福戰爭”的激烈權鬥，此次人事安排也被視為以人事為槓桿推動政策轉向的象徵。



據曾在福田赳夫擔任經濟企劃廳長官時期任其秘書官的原企劃廳調整局局長長瀨要石（88歲）透露，福田當時提出了兩個條件：一是“放棄列島改造論的旗號”，二是“將經濟事務全部交由自己負責”。對此，田中角榮回應稱：“明白了，我不會再插手經濟，就拜託你了”。於是福田同意出任大藏相。



據小長啟一回憶，田中判斷“整體形勢已經發生變化，在危機時期不能照搬既有政策。採取福田提出的總需求抑制政策是可以的”，並據此作出了決斷。



小長啟一與堺屋太一等人一道，曾參與撰寫《日本列島改造論》的“代筆”工作。田中角榮也沒有忘記安撫身邊的核心幕僚，他表示：“並不是要永久擱置這項構想，等形勢變化了，還會再恢復”。



當然，這其中也包含一定的政治盤算。讓政敵去承擔高風險任務，一旦失敗，也可以將責任歸於大藏相。事實上，據長瀨要石回憶，“福田派的八日會中也有人反對，認為‘沒必要給對手送人情’”。



福田赳夫出任大藏相後的政策轉向十分顯著。在年底編制1974年度預算時，將公共投資的增長率壓至零。作為“列島改造”核心項目的本州—四國跨海大橋建設經費被削減至一半以下，東北、上越新幹線的建設也被大幅推遲。



當時，日本銀行尚未擁有貨幣政策的獨立性。“據說大藏省與日本銀行的事務官原本已協調，將官方貼現率上調1%，但福田方面強烈主張應上調2%”，長瀨要石回憶道。最終，日本銀行於12月22日採取了罕見的一次性上調2%的加息措施。



田中角榮的資源外交也取得成果。1973年12月25日，阿拉伯產油國將日本認定為“友好國家”，並將對日石油供應恢復到開戰前（9月）的水準。



與半個世紀前不同的應對



半個世紀後的日本再次面對“石油危機”。與當年相比，原油價格和物價的上漲幅度更為溫和，石油儲備也更加充足。儘管如此，是優先同盟還是資源、是保經濟還是控物價，這些課題依然相通。



在面臨低增長、高負債與人口減少的當下，日本已無法套用當年的政策處方。但從田中角榮與福田赳夫這兩位傑出政治家身上，仍有諸多經驗值得借鑒。



高市早苗在4月27日的參議院預算委員會上，對呼籲民眾節約能源持否定態度，表示“不能讓經濟和社會活動停擺”。對於汽油、電力和燃氣價格上漲，政府則明確將通過補貼來支撐需求。



從減輕家庭負擔的角度看，這種做法具有一定合理性。但在供給受限的局面下，如果連價格信號也被削弱，需求就難以得到有效調節，反而可能延長危機。



這與當年田中角榮內閣的應對方式不同。當時政府撤回“列島改造”政策，轉向抑制總需求，並上調利率，同時還要求企業和家庭對“非必要、不緊急的能源消費”進行自我約束。



在以50名經濟學家為對象的“日經經濟學家調查”中，有86%的受訪者主張“縮小或取消”汽油補貼。曾在第一次石油危機期間擔任大藏省國際機構課長的行天豐雄（95歲）回顧稱：“不干預價格、發揮市場機制的作用，可以更快地走出危機”。



英國《金融時報》揶揄日本是“無法對美國總統特朗普說‘不’的國家”。不過，小長啟一指出：“日本之所以沒有出現像53年前那樣的恐慌，也是因為一直維持著與中東產油國的緊密關係”。



在國家戰略中，沒有替代選項的依賴是最危險的。半個世紀前留下的教訓十分清晰：衹有擁有“備選方案”（Plan B）的國家，才能在危機中生存下來。