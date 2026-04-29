廠商會：中東局勢影響香港業界 運費飆升

香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮4日接受傳媒訪問（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮4日表示，中東局勢給香港業界帶來影響，物流成本增加，原材料價格上漲，企業面臨交付延遲，運費飆升等挑戰。盧金榮說，成本上升、利潤進一步受壓，且較難將成本轉嫁給下遊客戶或消費者。若情況持續，擔心全球經濟壓力和通脹會加劇，最終影響購買力和投資信心。



盧金榮表示，廠商會調查結果顯示，中東局勢給香港業界帶來影響。最直接的是物流方面，包括空運和海運。短途或中途的物流成本增幅約在10%至30%左右。長途航線，特別是途經中東地區的，影響較大。“長途運輸如中東、非洲、歐洲等地，運費增加了50%至100%，同時也推高了保險費用和附加費等”。



同時，原材料價格上漲。尤其是石油化工產品，例如塑膠，以及部分金屬如鋁、銅等，還有包裝材料，價格上升了10%至30%，這會推高整體生產成本。此外，由於紅海局勢不穩，供應鏈也出現問題，例如部分港口或暑假期間船艙緊張，以及上貨延遲，導致交貨期可能延遲兩至三個月。



能源使用方面，成本也因這些因素上升。部分東南亞地區甚至出現缺電或停電情況，企業需要以高成本購買柴油發電以維持自身運作。



盧金榮說，因為成本上升，利潤進一步受壓，而且較難將成本轉嫁給下遊客戶或消費者。“如果情況持續，我們擔心全球經濟壓力和通脹會加劇，最終影響購買力和投資信心”。



盧金榮提到，特區政府針對油價高企，已經推出了一些政策幫助中小企，包括柴油補貼。上星期也推出了與銀行相關的金融措施，對企業確實有舒緩作用。展望未來，盧金榮提到業界有幾點希望：長期而言，希望能源價格能保持穩定和更高透明度；同時關注信用保險方面，希望信保局能幫助企業在出口信用風險、應收帳款或違約等方面提供更多保障。另外，由於能源問題，許多企業開始考慮替代化石能源的方案，例如綠色清潔能源，希望特區政府可以在這方面提供支持，幫助企業綠色轉型。“還有一些會員企業從事製造業，使用大量石油副產品，希望能有新材料可以降低對化石能源的需求。”



另一方面，為回應國家“十五五”規劃支持香港構建“高增值供應鏈服務中心”，廠商會當天宣佈推出“企業出海策劃師”服務，為有志拓展海外市場的內地企業提供全鏈條、一站式、無縫銜接的出海支援方案，協助更有序地應對海外市場的合規、標準、營運、品牌與渠道等挑戰。



廠商會將為每家參與企業配對專屬策劃師，深入瞭解其產品優勢、目標市場及發展痛點，度身制定清晰可行的出海路線圖。服務範疇涵蓋企業在港設立及營運支援、ESG合規與綠色轉型部署、產品檢測與國際認證、技術升級轉化、品牌策略與市場推廣，以至銷售網絡拓展等全流程支援，為企業穩健開拓海外市場保駕護航。



廠商會表示，將善用龐大的會員網絡及國際聯繫，協助企業對接供應鏈夥伴及專業服務資源，推動本地與內地企業“併船出海”，拓展全球合作機遇，構建協同互補、互利共贏的出海生態圈。