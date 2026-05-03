何以懂中國？香港辦“講堂”談五四運動啟蒙

香港大學歷史系及中文學院名譽副教授兼任內地事務處名譽課程總監陸人龍博士擔任主講嘉賓（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）團結香港基金4日下午在香港灣仔舉辦“中華大講堂”，以“不懂五四，何以懂中國”為題，探討這場深刻影響中國現代進程的思想啟蒙運動。主辦方表示，希望透過歷史的長鏡頭，協助公眾特別是青年一代，理解國家發展的邏輯起點。



當天活動由香港大學歷史系及中文學院名譽副教授兼任內地事務處名譽課程總監陸人龍博士擔任主講嘉賓；香港特別行政區立法會議員、香港地方志中心總編輯劉智鵬教授擔任對談嘉賓。



在主題演講環節，陸人龍詳細剖析了五四運動的精神及其對現代中國的多重影響，他說，“五四運動的核心思想、驅動力和目的是愛國、救亡，全方位求變，以知識份子為先導，四代人參與、主宰中國超過70餘年。”



陸人龍表示，五四運動在中華民族復興中承先啟後，是中國發展的轉捩點和新起點。經數十年的不斷反覆實踐和反思，最後走上1978年的改革開放之路，以現代化建設為根本任務，結合社會主義和市場經濟，對外開放。“改革開放開拓出‘中國道路’和‘中國式現代化’，改變西方主宰世界200年的時代，並邁向科技大國，2035年現代化‘基本完成’。”



陸人龍表示，五四新文化運動所帶出來的各種發展，其實塑造了今日中國在文化、學術等各方面的面貌。許多專業領域，幾乎都是在五四那裡發源出來的。“因此，我們衹有懂得五四精神，才能理解幾十年來中國這道路的由來與發展。”



劉智鵬表示，“不懂五四，何以懂中國？”這句話正正深刻揭示了五四運動於中國近現代史的關鍵意義。“五四運動以徹底反帝反封建的姿態，高舉‘民主’、‘科學’旗幟；一方面推動中國從舊社會走向建設新的民主國家，另方面提倡思想解放，促進青年學生與各界群眾攜手，以愛國情懷推動傳統社會革故鼎新。”劉智鵬表示，五四精神是愛國、進步、民主、科學的民族精神，至今仍激勵著中國人在多變的世界局中奮勇向前，迎向中華民族的偉大復興。



劉智鵬還提到：“我們國家一百多年來受到外國的欺負，我們通過五四這麼多年的不停反思、反省、探索，各種努力，才有了今天的成就。我們沒有反過來去做叢林遊戲的主持人，而是把我們痛苦的經歷轉化為善心。今天我們向第三世界輸出我們走向富裕之路，我們跟曾經一起被欺負的同伴說：我告訴你，你行的，你可以這樣走上來，我可以幫你。我覺得這就是我們今天見到的中國，非常能夠體現出五四精神。”



當天百多位各界人士出席了活動。



