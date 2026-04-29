五四講座　香港學者強調重視國家認清西方

香港大學歷史系及中文學院名譽副教授兼任內地事務處名譽課程總監陸人龍（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）香港大學歷史系及中文學院名譽副教授兼任內地事務處名譽課程總監陸人龍4日在接受中評社記者訪問時表示，部分人尤其是青年人對西方理解太天真，他認為青年應該多學習歷史，多關注世界時事，才能更好地瞭解世界。他強調，對於青年來說，首先要有“國家”的思想立場。他還提到，從歷史上看，無論任何時期，中國都主張和平。



當天，由團結香港基金基金會舉辦“中華大講堂”，陸人龍作為主講嘉賓，以“不懂五四，何以懂中國”為題發表演講，並與香港特別行政區立法會議員、香港地方志中心總編輯劉智鵬教授對談。



陸人龍提到，“五四”這一代，實際上影響了五代、六代的人。“後來的人例如錢學森、‘兩彈一星’的科學家們，正是這些人，保住了五四的精神，一生奉獻給國家。這種精神在內地影響了好幾代人，有很多人走這條路，這樣為中華民族默默奮鬥。”他說，五四新文化運動所帶出來的各種發展，其實塑造了今日中國在文化、學術等各方面的面貌。許多專業領域，幾乎都是在五四那裡發源出來的。因此，我們衹有懂得五四精神，才能理解幾十年來中國這道路的由來與發展。



陸人龍說，香港有“一國兩制”的背景，這個“制”使得香港成為一個很特別的地方，有其獨特的歷史。他說，近年來青年可能很多都不知道五四了，“歷史沒有教嘛。”但他強調，對於青年來說，首先要有一個觀念：國家思想、國家立場。



“我們看這個世界所謂的法則——千萬不要高高在上，國家的觀念不能搞錯。我們首先要有國家觀。這世界很不公平，我們現在還比較弱。你不能說‘我是地球村村民，所以不需要國家意識’——如果你這樣想，會怎樣？結果就是被人欺負、任人魚肉，成為餐桌上的食物。你以為這樣好玩嗎？”陸人龍說：“我們說國家強大對世界和平是有用的，這是一個基本的道理。回顧歷史，如果我們回到五四那個時代，那時中國被人魚肉，公園裡掛著‘華人與狗不得進入’的牌子——你想不想回到那個階段？”



“所以，我們認識歷史，就是要明白今天我們能立足在這裡，是多少輩人用不容易的代價換來的。”陸人龍說，我們跟年輕人討論問題時，無論是關於過去還是未來，必須從歷史經驗出發。“我們不能拋開歷史，沒有歷史，就一無所有。讀好歷史，才能立足，才能跟年輕人講話。”



陸人龍還強調，無論任何時期，中國都主張和平。“我研究中國思想史、近代思想史，從晚清到近現代回憶錄、期刊文獻等，可算是看過無數材料。我從未見過有任何中國人、任何重要的思想家或流派，提出我們要走上西方列強那條路。無論經歷多麼艱辛，中國最終要成為一個獨立的民族國家——這正是中國文化的偉大之處。我們要明白這一點。”



陸人龍說，孫中山先生提倡“舊道德”，最後強調中國人要講“信義”和“和平”，把“和平”兩個字講得最透徹、核心在於中國人的“和平”思想乃是不同於西方用霸權力量支配世界的重要文化底蘊。“我們必須明白，中國追求民族獨立與復興的同時，更要成為維護世界和平的正向力量。”



陸人龍還提到，部分人尤其是青年人對西方充滿幻想、對西方很天真，時至今日都還是這樣。在接受中評社記者訪問時，陸人龍強調，我們的教育要加強，香港青年應該多學習歷史，多關注世界時事，才能更好地瞭解世界。“思考世界發生問題的原因是什麼。要有一個好的思維，不要隨隨便便下結論，要多反思。”

