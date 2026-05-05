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直擊中國陸軍某旅偵察兵硬核演練現場
http://www.CRNTT.com   2026-05-05 07:08:35
　　中評社北京5月5日電／隱蔽滲透、目標偵察、襲擊捕俘……近日，中國陸軍第82集團軍某旅偵察分隊開展多課目連貫演練，全面錘煉官兵過硬本領。

　　來源：央廣軍事
 


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