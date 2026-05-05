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巴以衝突已造成加沙地帶72610人死亡
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2026-05-05 07:10:37
中評社北京5月5日電／當地時間5月3日，加沙地帶衛生部門公布最新統計報告稱，自本輪停火以來，加沙地帶因以軍襲擊而死亡的人數升至830人，另有2345人受傷。
自2023年10月7日新一輪巴以大規模衝突爆發以來，以色列對加沙地帶的襲擊已累計造成72610人死亡、172448人受傷。
來源：央視新聞客戶端
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