巴以衝突已造成加沙地帶72610人死亡

中評社北京5月5日電／當地時間5月3日，加沙地帶衛生部門公布最新統計報告稱，自本輪停火以來，加沙地帶因以軍襲擊而死亡的人數升至830人，另有2345人受傷。



自2023年10月7日新一輪巴以大規模衝突爆發以來，以色列對加沙地帶的襲擊已累計造成72610人死亡、172448人受傷。



來源：央視新聞客戶端