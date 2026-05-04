美方“自由計劃”能給霍爾木茲海峽帶來自由？

中評社北京5月4日電／美國總統特朗普3日在社交媒體發文稱，美國將於中東當地時間4日上午在霍爾木茲海峽開始疏導行動，“引導”被困船隻駛離海峽。伊朗方面回應稱，美方的干涉行為將被視為違反停火協議。



新華社報導，在美伊就霍爾木茲海峽通航問題持續博弈的背景下，美國此舉有何意圖？疏導行動將如何實施？又能走多遠？



借“人道”之名削弱伊朗



特朗普將這項名為“自由計劃”的疏導行動定位為“人道主義行動”。他聲稱，若行動遭遇任何阻撓，將不得不採取強硬手段予以應對。



美國對伊朗發動軍事行動以來，伊朗加強對霍爾木茲海峽管控，美國則對伊朗港口和船隻實施封鎖。中東地區關鍵水道通航受阻，大量船隻滯留。多家國際媒體統計，目前有數百艘船隻和約2萬名海員被困海灣。



分析人士說，此次戰事中，控制霍爾木茲海峽成為伊朗牽制美國的“王牌”，美國此番推出疏導行動意在打通海峽、削弱伊朗對海峽的掌控。而打出“人道主義”旗號為美方介入提供了更容易被國際社會接受的由頭。



與此同時，一些國際媒體也將該行動視作美方的“談判策略”。英國《衛報》說，特朗普提出該行動，距伊朗方面向美方提交包含14點提議的新方案不到3天。據披露，伊方在方案中提出逐步重新開放霍爾木茲海峽，以換取美國解除對伊海上封鎖。



專家指出，海峽通行問題已成為美伊談判的關鍵議題。在此背景下，美國發起疏導行動，既是為了緩解能源運輸受阻帶來的國內壓力，也是為了避免伊方以“開放海峽”為籌碼要求美方解除對伊港口和船隻封鎖，從而在後續談判中爭取更大的迴旋餘地。

