綠營“南鼠北送”　蔣萬安：應還基層同仁公道

中評社台北5月4日電／雙北近期分別發生漢他病毒死亡及確診個案，使鼠患問題引發關注，台北市議員林亮君指控北市環保局亂投藥會導致寵物及其他動物誤食，但反遭踢爆林亮君是“設套”給環保局，引起藍綠雙方隔空互嗆政治操作。台北市長蔣萬安表示，市府農年初以來一直都是跨局處、全方位處理老鼠問題，要給予在基層堅守崗位敬業的基層一個公道。



中時新聞網報導，蔣萬安今日出席台北市年度五一勞動節表揚大會，會前媒體詢問台北市鼠患以及相關政治爭議問題。



蔣萬安表示，市政府從年初開始一直都跨局處、全方位非常努力在處理老鼠的問題，他認為這部分還是要給予在基層堅守崗位付出以及敬業的基層一個公道。



媒體詢問，有關投藥地圖或見鼠地圖部分，市府有辦法去做嗎？蔣萬安表示，環保局長徐世勲已經跟大家做了說明，他們下午才跟環境部開完會，有密集討論，環保局這邊都會來評估



媒體追問，近來社群對老鼠有比較多發文，也有人說可能是側翼，會覺得有點像是政治攻擊嗎？



蔣萬安表示，市政府一直以來就跨局處、全面的來進行處理老鼠的問題，從年初開始都沒有鬆懈，“中央”也說了，現在疫情並沒有升溫趨勢，所以我們依然持續的努力。



蔣萬安強調，他還是必須要為基層同仁來說幾句話，他們敬業付出、堅守崗位 “這個部分還是要給他們一個公道”。



蔣萬安說，市府今天早上也召集了環評會議，再次研擬了各個面向來進行處理老鼠問題，接下來也會研擬很具體的應對措施。



針對綠營質疑，北市府副發言人魏汶萱痛批，“南鼠北送”事件不就是一種認知作戰嗎？這怎麼會是台灣人對自己人應該做的事呢？請民進黨好好約束相關人員。