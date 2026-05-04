台退役上將：最荒謬軍購—無法過橋最強戰車

中評社台北5月4日電／台灣前“國安局長”、退役上將李翔宙就在資深媒體人李四端的網路節目《大雲時堂》上表示，以陸軍約10年前編列405億元採購的M1A2T戰車為例，​李翔宙表示該軍購根本是“近數十年來最荒謬的軍購案例”，因為一輛戰車要價3億7千5百萬臺幣、相當於台灣最精華地區的一個豪宅。但論及實際功用，從台灣地理環境、軍事常識與成本效益三方面檢視下，李翔宙認為，這108輛M1A2T戰車在台澎防衛作戰中根本毫無用處。



回顧當時的採購決策，​李翔宙表示，當時只因為美國人認為M1A2T戰車是“地表最強戰車”就決定購入，卻沒考慮到M1A2T戰車主要適用於中東或歐美地區的地形環境，未必符合台灣需求。​況且M1A2T戰車​油耗極高，越野百公里就要消耗100公升燃油，李翔宙認為，無論是在如今美伊戰爭能源緊張情況下或是戰時資源分配時，M1A2T戰車的能源耗損都會成為問題。



李翔宙也分享過去擔任陸軍司令的經驗，他表示當時曾對M60戰車進行實地驗證，結果發現戰車在行經橋梁時會壓毀路面。經全面檢視後發現，台灣約有2萬9000座橋梁，其中40%建於1980年以前，承重能力多僅30至50公噸，但M60戰車重達52公噸，在台灣地形條件下，能適用的區域更加有限，甚至可能“還沒到戰場就卡住”。而M1A2T戰車重達70公噸，根本不適合台灣的地形條件。



對於軍購特別預算問題，李翔宙指出，目前無論是三黨或整個社會，對於軍購特別預算的討論都過度聚焦在金額上。李翔宙認為，不論是民進黨的1.25兆、民眾黨的8000億或國民黨的3800億+N，其實都是一種“思維邏輯上的迷思”，但重點應該回到“為什麼要花這個錢？到底要買什麼裝備？”而非讓數字主導決策。



他說明，過去常說“打什麼仗有什麼貨”跟“有什麼貨去打什麼仗”，但是兩者截然不同的現象。李翔宙表示，若長期採取“別人給你什麼，你就打什麼仗”的模式，將無法掌握自身作戰思維與任務執行。李翔宙認為，台灣不應一味討論大陸“何時會打”，而應思考如何讓大陸“無法攻打”。他強調，應以整體防衛構想為核心，特別是建立“豪豬戰略”的防禦能力，從陸、海、空整體作戰出發，規劃所需的作戰序列與裝備，才能形成合理的軍購決策。