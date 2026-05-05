英媒：美告知歐洲盟友將延遲武器交付

中評社北京5月5日電／據英國《金融時報》網站5月1日報導，華盛頓警告包括英國、波蘭、立陶宛和愛沙尼亞在內的歐洲盟友：由於美國正忙於補充因伊朗戰爭消耗的庫存，美制武器的交付將出現長期延誤。



據多名知情人士透露，五角大樓已告知這些國家，多個導彈系統將面臨嚴重交付延遲。此外，相關方面還在討論推遲向亞洲交付武器。



這些延誤在一定程度上源於美國對自身庫存水平的擔憂，因為過去兩個月其在對伊朗的戰爭中消耗了大量武器。為彌補庫存缺口，美軍已被迫從包括印太地區在內的其他地區調撥武器。



報導稱，除在歐洲多國引發恐慌外，此次交付延誤對烏克蘭而言同樣是壞消息。外界普遍擔憂美國對烏援助是否仍具可持續性。



延遲交付將影響高機動性火箭炮系統(“海馬斯”)、國家先進地空導彈系統(NASAMS)及其他導彈系統的供應。其中，已投入烏克蘭戰場的“海馬斯”是由洛克希德-馬丁公司製造的高機動性火箭炮系統；NASAMS則是由雷神公司和挪威康士伯公司聯合生產的中程地對空導彈系統。



武器交付延遲發生在跨大西洋關係緊張之際。特朗普總統此前曾猛烈抨擊歐洲盟友，稱其未對美國打擊伊朗的軍事行動提供足夠支持。多名消息人士表示，此次延遲並非旨在懲罰歐洲，而是美方對自身庫存不足的真實擔憂所致。

