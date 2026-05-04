特朗普疏導霍爾木茲海峽計劃或致戰事再起

中評社北京5月4日電／據新華社：美國阿克西奧斯新聞網站4日援引美國官員和消息人士的話報導說，美國總統特朗普對伊朗問題“沒有協議、沒有戰爭”的僵局感到厭倦。特朗普疏導霍爾木茲海峽被困船隻的計劃可能導致戰事再起。



報導援引一名高級官員的話說：“總統（特朗普）想要行動，他不願坐等。他想要施壓，他想要達成協議。”



報導說，從4日開始，美國海軍將協助懸掛美國國旗的船隻及其他商船穿越霍爾木茲海峽，為這些船隻提供如何避開水雷的建議，並隨時準備在伊朗發動襲擊時進行干預。一名接近特朗普的消息人士稱，這是“一次可能導致與伊朗對抗的進程的開端”。



報導還說，美軍中央司令部司令布拉德·庫珀向特朗普提出一項更大膽的計劃，即派遣海軍艦艇穿越霍爾木茲海峽。一名瞭解該計劃的美國官員表示，美軍將摧毀伊朗應對的任何導彈或快艇，如果伊朗升級行動、攻擊海灣國家，美方將以全力重啟戰事。



報導同時提到，美伊雙方外交行動並未完全凍結。美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納仍在與伊朗外交部長阿拉格齊交換談判方案。一名美國高級官員說：“談判在進行，雙方均拋出了條件，我們不喜歡他們的方案。他們也不喜歡我們的。我們仍不知道他（伊朗最高領袖）的狀況。他們以人工方式向伊朗最高領袖傳遞信息。這拖慢了談判進程。”還有美國官員稱，威特科夫一直建議特朗普繼續談判，並對達成協議的可能性表示樂觀，但其他美國高級官員則悲觀得多。



伊朗方面4日說，一艘美國軍艦意圖通過霍爾木茲海峽，在無視伊朗海軍警告後遭到導彈攻擊並被迫返航。美軍對此予以否認，稱沒有美國海軍艦艇被伊朗導彈擊中，稍後又表示，美國海軍導彈驅逐艦在通過霍爾木茲海峽後，目前正在海灣執行疏導滯留船隻的相關任務。“作為第一步，兩艘懸掛美國國旗的商船已成功通過霍爾木茲海峽，並正安全地繼續其航程。”