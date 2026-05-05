紐時：美帝國正式衰落　伊朗戰爭成分水嶺

帝國衰落的原因有很多，而美國的獨特之處在於沒有承認這一點。 中評社香港5月5日電／《紐約時報》近日發表專欄評論文章指出，美國、以色列對伊朗的攻擊不僅是一個壞主意，更已成為美帝國衰落的轉折點。帝國體系只在其手段足以達成目標時才能持續，而特朗普總統的伊朗戰爭已將帝國危險地過度擴張。



特朗普在三次總統競選中提到的問題，大多源於領導人治理超出自身能力。在國內，覺醒主義者低估了微觀管理群體互動的成本和困難。在國外，強大的美軍被證明沒有特別的才能來促進民主，最近的伊拉克慘敗就是證明。



人們曾認為特朗普會有所不同，“讓美國再次偉大”儘管誇張，選民們並不期望他承擔新問題。美國可以通過退縮到較小的勢力範圍而變得更偉大。特朗普宣布更新門羅主義，將美國注意力重新集中在西半球，緊縮正是大多數人以為他們得到的。他去年11月發布的國家安全戰略中還補充說“中東主導美國外交政策的日子慶幸已經結束”。



這是一個合乎邏輯甚至令人欽佩的外交政策計劃，歷史表明它是可行的。二戰後英國不得不放棄其龐大的殖民地和保護國體系，除了1956年企圖與法國和以色列一起從埃及奪取蘇伊士運河外，英國沒有試圖保住其無法再負擔的領土，與前殖民地的關係相當不錯。它的脫離是成功的，儘管難以察覺，因為正在管理的是衰落。特朗普曾有機會實現類似的事情。



過去十年華盛頓的假設是，世界正處於地緣戰略搶椅子的遊戲中，音樂即將停止。中國可能很快在軍事工業能力及信息技術上超越美國。世界將硬化成一個新的、不太有利的地緣戰略格局，這是最後一次以有利於美國的方式重塑它的機會。



起初特朗普採取行動將中國趕出其在西半球的據點。幾乎一重返白宮，美國就施壓與中國有關聯的跨國集團出售巴拿馬運河區的兩個港口。委內瑞拉（其石油出口80%依賴中國市場）去年冬天見證美軍綁架其領導人馬杜羅。特朗普警告古巴“下一個”。當全球變暖打開的能源和礦產資源需要分配時，美國在北極附近擁有更安全的據點（例如格陵蘭）會更好。無論這項半球政策是否站得住腳，它都具有連貫性。



不過，伊朗戰爭與門羅主義相悖。如果特朗普曾希望避免類似於伊拉克慘敗的災難，他失敗了。帝國衰落的原因有很多，而美國的獨特之處在於沒有承認這一點。