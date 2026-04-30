莊家彬：五四精神在港深耕發展

香港各界青少年活動委員會主席莊家彬（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）5月4日是青年節。香港各界青少年活動委員會主席莊家彬當日接受中評社記者訪問時介紹，香港青少年紀念五四運動的活動已經持續多年，參與人數連年增加、規模逐漸擴大，體現對國家及歷史的重視，也體現五四精神、愛國情懷在香港的深耕發展。



為紀念紅軍長征勝利90周年及五四運動107周年，香港各界青少年活動委員會4日在金紫荊廣場舉行升旗禮。來自青少年制服團隊及中小學校的1200名青年學生參與活動，在莊嚴儀式中厚植家國情懷，增強對國家民族的責任感與使命感。



香港各界青少年活動委員會主席莊家彬在活動後接受中評社記者訪問時，介紹了香港紀念五四運動的情況。他說，早在2006年，當時以“還不是團體，是各界聯合”的形式，十餘個團體一起舉辦了五四青年節升國旗儀式，成為香港青少年紀念五四運動、弘揚五四精神的標誌性活動。護旗方隊由來自香港多個青少年制服團隊的青少年學生組成。



“後來，參與我們活動的制服團體越來越多，發展多年之後，我們註冊成為一個團體。”2014年，香港各界青少年活動委員會正式註冊成為有限公司。



據統計，參與五四升旗禮的青少年制服團隊從2006年的約11支增至2026年的19支。19支制服團隊包括香港童軍總會、香港女童軍總會、香港青少年軍總會、民安隊少年團、醫療輔助隊少年團、香港聖約翰救傷隊少青團、香港紅十字會、香港少年領袖團、香港海事青年團、香港航空青年團、香港交通安全隊、少年警訊、香港基督少年軍、基督女少年軍等，涵蓋面很廣。



莊家彬表示，每年的五四升旗，不僅回顧歷史、重溫五四運動精神，還會有不同的歷史事件主題，例如抗戰勝利80週年等。“這對香港青少年來說，可以通過活動多瞭解我們的歷史，瞭解國家，從而增強國家認同和文化自信。”



莊家彬說，今年五四升旗禮意義非凡，既是紀念紅軍長征勝利90周年，也恰逢五四升旗禮在港舉辦20周年。他說，每年五四相關活動都要籌備將近半年，“從升旗練習、選拔到準備等等。因為活動意義重大，大家都非常認真對待”。他說，“升旗禮不僅是一場儀式，更是一堂生動的歷史課，幫助青年在重溫歷史中更加瞭解國家、堅定信念，將愛國情懷轉化為實實在在的行動。”



莊家彬認為，20年來，隨著香港青少年紀念五四運動的活動影響力越來越大，也體現五四精神、愛國情懷的在香港的深耕發展。