快評：堅持黨版軍購立場　鄭麗文強勢不妥協

國民黨主席鄭麗文（右）4日接受王淺秋專訪。（照片截自《千秋萬事》直播） 中評社快評／國民黨“立院”黨團今日將再度討論軍購特別預算案版本，國民黨版的“3800億＋N”與親美派提出的“8000億”版將再次較量。國民黨主席鄭麗文昨天重申堅持黨版立場不變。



鄭麗文4日接受“千秋萬事”專訪，表達強勢不妥協的態度。一，季麟連嗆韓國瑜一事翻頁了，他倆兄弟自己的事情自己解決就好了；二，如果黨內有人覺得美國壓力大，可以把鍋甩給她，“我來扛”；三，國民黨團內部支持黨版是多數，民進黨都沒改變1.25兆立場，國民黨為何自己要在數字上糾結，自亂陣腳？



國民黨文傳會1曰凌晨發布新聞稿指出，“3800億＋N”的黨版，是經黨團大會正式決議通過，並經黨內民主程序確認的正式立場，對黨團成員具有政治拘束力，屬黨團集體決策結果。“3800億＋N”版本同時具備“黨版”與“黨團決議版”的雙重正當性。



因為鄭麗文及國民黨中央的堅持，因為黃復興黨部對親美派的施壓，“3800億＋N”的黨版贏面較大。親美派雖對季麟連嗆韓國瑜一事仍糾纏不休，但已無法掀起更大風浪。



台灣朝野、國民黨內針對巨額軍購預算鬥到你死我活，卻都忽略了大陸因素。美國總統特朗普即將在本月中旬訪華，台灣問題“必擺上桌”。如果中美做成“大交易”，美台軍售受限，台灣軍購在數字上糾結，又有何意義？！