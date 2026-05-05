大公報：把握機遇　重塑全球黃金樞紐地位

中評社香港5月5日電／大公報今天社評說，港交所昨日透露，計劃在未來數月內重啟黃金期貨交易。黃金期貨十餘年後重啟，與近期黃金中央清算系統建立、提升黃金倉儲容量等一系列舉措，是香港建設國際黃金交易中心、構建大宗商品交易生態圈的重要步驟，對鞏固提升香港國際金融中心地位、更好服務國家發展大局有深遠意義。



社評說，國家“十五五”規劃綱要明確提出，支持香港構建大宗商品交易生態圈。這是國家賦予香港的新角色、新使命。黃金是大宗商品的重要類別，又是全球金融體系的基石，兼具商品、儲備資產和投資產品多重屬性。在地緣政治不確定性加劇、通脹壓力持續、去美元化等背景下，黃金更成為最重要的避險投資工具，戰略重要性更加突出。



建設黃金交易中心，也是香港鞏固提升傳統優勢的重要突破口。香港作為國際金融、貿易和航運中心，憑藉“一國兩制”下內聯外通的獨特優勢、高效的金融和專業服務，以及便捷通達的物流和交通運輸網絡，在發展黃金等大宗商品市場方面有巨大潛力。尤其是近期跨國企業和家族辦公室加速流入，也有很強的投資增值需求。香港如果能把黃金納入企業財資中心和跨境資產配置安排，提供從黃金買賣、實物交收、倉儲安排、融資抵押和風險管理等全鏈條服務，將有助於更好留住這些避險資金，大大提升國際金融中心的競爭力和吸引力。



香港是傳統的黃金交易樞紐，金銀業貿易場有超過100年的歷史，曾是東亞地區最大的黃金交易中心，交易量僅次於倫敦、紐約。但是海內外經驗表明，現代黃金金融交易早已不止於“有黃金交易功能”，而需要建立包括黃金供求、物流倉儲、清算機制、投資工具、人才培育、跨境合作等全鏈條生態圈。香港在這些方面均有一定基礎，但仍需要詳細規劃、補齊短板，循序漸進向前推動。



特區政府也把構建國際黃金交易中心作為鞏固提升國際金融中心地位的切入點，於2024年12月成立“推動黃金市場發展工作小組”，並在拓展黃金倉儲容量、建立金融基礎設施、豐富黃金投資工具、加強與內地及國際市場合作等方面，做出大量努力。比如，新一份預算案明確提出建設國際黃金交易市場，本地黃金中央結算系統已經建立，與上海黃金交易所簽署合作備忘錄和合作協議等。



社評說，根據財庫局向立法會財經事務委員會提交的文件，接下來特區政府將進一步拓展黃金倉儲容量，機管局計劃在今年內將香港國際機場貴金屬儲存庫容量增加至250公噸，目標三年儲量超過2000公噸；還會研究給予合資格機構黃金交易和結算稅務優惠、協助業界培育專業人才、推動成立產業主導的行業協會等。這些動作說明，香港不滿足於建一個黃金交易市場，而是要建立完整的黃金交易產業鏈和生態圈。



今次港交所準備重啟黃金期貨交易，也是完善黃金交易生態圈的重要一步。與紐約、新加坡等競爭對手相比，香港過去的黃金貿易偏重實物，缺少相關期貨及衍生品。發展黃金期貨不僅能增加黃金投資工具，將黃金交易、倉儲、融資及風險對沖的全鏈條做實，更可以與上海黃金交易所實現功能互補，攜手推動人民幣國際化，做好內地與全球黃金市場的“超級聯繫人”。



社評說，建設國際黃金交易中心，是香港主動對接“十五五”規劃、服務國家戰略的具體行動，亦是鞏固提升傳統優勢、激活發展潛力的關鍵一步。在中央大力支持下，香港以黃金交易為切入點，定能加速建成大宗商品交易生態圈，既鞏固國際金融、貿易中心地位，也為國家金融開放與全球市場穩定貢獻“香港力量”。